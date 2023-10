Informationstag in St. Peter/Au: Gesund und vital in den Herbst

„Neben unseren rund 25 Ausstellern legen wir den Fokus auf ein umfangreiches Vortrags- und Workshop-Angebot“, erzählt Gesundheitsgemeinderätin Ingrid Kaubeck. „Besonders freut es mich, dass wir als ‚Stargast‘ die aus Rundfunk und Fernsehen bekannte Sportlegende Ingrid Turkovic-Wendl im Schloss begrüßen dürfen, die unter dem Motto ‚Bewegung ist Leben‘ Tipps und Tricks für ein aktives Leben gibt.“

Darüber hinaus gibt es ein breit gefächertes Rahmenprogramm für alle Generationen. So werden beispielsweise gesunde und regionale Köstlichkeiten vom Team der Gesunden Gemeinde in Kooperation mit der Landjugend St. Peter in der Au aufgekocht, zum Mitmachen wird beim „Bauch-Beine-Po“- Workshop, beimTanzworkshop und beim Lauftraining eingeladen. Auch ein spezielles Angebot für die kleinen Besucher wird geboten. „Wir werden gemeinsam Apfelsaft pressen und frische Butter selbst herstellen. Bei Schönwetter wird vom Reitclub Rosihof ein Bewegungsparcours aufgebaut und der Roboter ‚Pepper‘ der HTL Waidhofen wird ebenfalls vor Ort sein“, verrät Kaubeck einige Programmpunkte.

Foto: Marktgemeinde