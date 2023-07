Zwei Damen für die regionale Gesundheit

Sozialsprecherin der Kleinregion, Karin Ebner (St. Georgen) und Martina Gaind (Blindenmarkt) durften nach zwei Jahren berufsbegleitendem Studium diesen österreichweit einzigartigen Lehrgang im Rahmen einer feierlichen Graduierung abschließen. Die „Regionale Gesundheitskoordination“ (RGK) ist ein erst vor rund fünf Jahren von der „Tut-Gut Gesundheitsvorsorge GmbH“ gemeinsam mit der Uni Krems ins Leben gerufener Lehrgang, der bisher nun von insgesamt 24 Studentinnen absolviert wurde.

Gesundheitsförderung und Vorsorge

Ziel der Ausbildung ist es, mithilfe der „RGK“ Gesundheitsförderung und Prävention verstärkt in den Gemeinden und Regionen zu verankern. Damit kann die Gesundheit der Bevölkerung gemeinsam mit der lokalen Politik bestmöglich unterstützt und auf bestimmte Bevölkerungsgruppen ganz individuell zugeschnitten werden. Der Lehrgang vermittelt Grundlagen der Gesundheitsvorsorge genauso wie Projektmanagement, Evaluation, Qualitätssicherung und auch Finanzplanung.

„Damit wird nicht nur in weiteren NÖ-Gemeinden, sondern diesmal auch erstmals in meiner Kleinregion Donau-Ybbsfeld Gesundheitsförderung noch professioneller umgesetzt“, unterstreicht Kleinregionssprecher Bürgermeister Johannes Pressl und ergänzt: „Mit den beiden Absolventinnen Karin Ebner und Martina Gaind sind wir natürlich noch näher an den Bürgerinnen und Bürgern der Kleinregion dran und können gezielter Gesundheits-Projekte mit und für unsere Bevölkerung entwickeln.“