Für einen gesunden Herbst in Oed-Oehling

„Nach dem Sommer freuen wir uns, wieder zu zahlreichen gemeinsamen und gesundheitsfördernden Angeboten einladen zu können“ zeigen sich die Obfrau des Arbeitskreises Gesundes Oed-Oehling, Andrea Waser, und ihr Team begeistert.

Mit der Spielgruppe für die Kleinsten, über Eltern- Kind-Turnen, Yoga, Sitzyoga, Strong, Zumba, Wirbelsäulengymnastik, Gestalten mit Glas, einem Ballet- & Modern Dance Intensive Workshop, dem Rückenfit-Angebot & Kräuter-Workshops gibt es eine Fülle an vitalen Kursangeboten.

„Dank dem tollen Engagement unserer Unterstützerinnen und Unterstützer konnte zusätzlich zum umfangreichen Kursangebot eine Vielzahl an Angeboten für einen aktiven Start in den Herbst in der Marktgemeinde Oed-Oehling auf den Weg gebracht werden. Somit ist auch im Herbst 2023 für jede und jeden von Groß bis Klein etwas Spannendes dabei“, ist der geschäftsführende Gemeinderat David Kalteis überzeugt.

Goldene Generation im Gasthaus Redl vereint

Am 26. September gibt es ab 14 Uhr wieder erstmalig nach der Sommerpause die Möglichkeit für die Goldene Generation, im Gasthaus Redl in Oed einen gemeinsamen gemütlichen Nachmittag mit Freude, Gesang und guter Laune zu verbringen.

Der offene Arbeitskreis lädt am 27. September um 18.30 Uhr in den Sturmhof Oed ein und bietet die Möglichkeit, frische Ideen einzubringen und so aktiv mitzugestalten.

Ganz besonders gerne lädt das Team Gesundes Oed-Oehling am 30. September zum Kinderartikel- & Spielzeug-Flohmarkt von 9 bis 12 Uhr in den Sturmhof Oed. Eine wunderbare Gelegenheit, um mit funktionalen und schönen Kindersachen nochmals für Freude zu sorgen.

Beim Kinderhilfelauf werden am 1. Oktober erneut zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Oed-Oehling laufend für den guten Zweck in Amstetten unterwegs sein.

Weiter weist das Team auf den Erste-Hilfe-Kurs für Notfälle im Säuglings- & Kleinkindalter am 27. und 28. November jeweils von 18 Uhr bis 22 Uhr im Haus Mostviertel hin. Das Angebot richtet sich an alle aus der Kleinregion.

Ein weiteres besonderes Highlight findet sich am 7. Dezember um 19.30 Uhr bei der etwas anderen Herbergsuche mit den Vierkantern und ihrem Programm „Es wird scho glei pumpern!“ im Sturmhof.

Und für zwischendurch lädt das Team zur entspannten Rast an den gekennzeichneten „Energie-Tankstellen“ & „Kraftplatzln“ in der Marktgemeinde auf den „Tut gut!“-Schrittewegen & Radwegen.

Um auch in Zukunft eine breite Palette an gesundheitsfördernden Angeboten anbieten zu können, gibt es zur Zeit für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Marktgemeinde Oed-Oehling via Gemeindezeitung die Möglichkeit, an der Umfrage „Meine Idee(n) für Oed-Oehling“ teilzunehmen.

Weitere Informationen direkt bei der Marktgemeinde Oed-Oehling telefonisch unter 07475/53340400 beziehungsweise online unter www.oed-oehling.gv.at/gesunde-gemeinde.