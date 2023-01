Grüne machen sich Sorgen über Ärztemangel und kritisierten die ÖVP

"Es fehlt in der Region an praktischen Ärzten und Fachärzten mit Kassenverträgen. Ich habe es als Vater eines vier Monate alten Buben selbst erlebt. Er war zu den Weihnachtsfeiertagen krank und es war in Amstetten unmöglich, einen Kinderarzt zu finden. Letztlich mussten wir ins Landesklinikum gehen", sagt Amstettens Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder. Die Entwicklung ist aus seiner Sicht besorgniserregend. "Denn wenig Ärzte bedeuteten übervolle Ambulanzen, überarbeitetes Personal und eine Versorgung, die nicht mehr dem Stand entspricht, den man erwartet."

Der Mangel an Kassenärzten ist für Hörlezeder "hausgemacht", da es die Kassenverträge in dieser Form schon seit 1957 gäbe. Es sei dringend an der Zeit Ärztinnen und Ärzte entsprechend zu entlohnen. "Derzeit muss ein Hausarzt täglich durchschnittlich 40 bis 50 Patienten drannehmen, damit er über die Runden kommt." Was junge Ärzte auch vor der Selbständigkeit abschrecke, seien die hohen Investitionskosten für eine Praxis und die Schwierigkeit, in Urlaub zu gehen, weil es kaum Vertretungen gäbe.

Hörlezeder kritisiert, dass die Landeshauptfrau und die ÖVP das Versprechen vor der Landtagswahl 2018, dass es bis Ende 2021 in Niederösterreich 14 Primärversorgungszentren geben werde, nicht gehalten habe. "Ende 2022 waren es nämlich nur sechs."

Hörlezeder erinnert auch nochmals an die Verlegung der Neurologie vom Landesklinikum Mauer nach Amstetten und Melk. "Ich halte es für höchst skandalös, dass man in Mauer mutwillig eine funktionierende Struktur zerschlagen hat. Das ist ein massiver Nachteil für die ganze Region. Die Politik kann die Verantwortung dafür nicht auf die Landesgesundheitsagentur abwälzen, denn die LGA ist letztlich die ÖVP NÖ."

Für Sozialsprecherin Moser ist die LGA ein "riesiger und träger Verwaltungsapparat" und es fehlt ihr im Gesundheitsbereich eine gute Planung. Es brauche einen regionalen Strukturplan Gesundheit und für die Spitäler keine Standortgarantie, sondern eine Qualitätsgarantie, fordert die Grünpolitikerin. "Denn derzeit werden Stationen aufrecht erhalten, auch wenn das ordnungsgemäße Leistungsspektrum nicht mehr verfügbar ist." Im Bereich der niedergelassenen Ärzte sieht Moser eine überbordende Bürokratie bei der monatlichen Abrechnung für Kassenverträge.

Minister Johannes Rauch ist sich dessen bewusst, "dass an mich der Anspruch gestellt wird, das alles zu lösen." Aber dazu brauche es den Willen aller Beteiligten. "Die Bundesländer, die Sozialversicherung und die Ärztekammer müssen Bereitschaft zeigen, aus ihren Schützengräben herauszukommen und darüber zu reden, was wir brauchen, um das System zu verbessern - im Sinne der Patientinnen und Patienten und nicht im Sinne des Eigeninteresses."

Rauch sieht in den bald beginnenden Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund und Land "das einzige Zeitfenster, um zu Lösungen zu kommen." Es brauche dazu vor allem den Willen der Länder und Maßnahmen wie eine gemeinsame Medikamentenbeschaffung für alle Krankenanstalten und Digitalisierung im Bereich der Dokumentation.

"Der Finanzausgleich muss in Reformen hineingehen, sonst werden wir in fünf bis sechs Jahren noch ein weitaus gravierenderes Problem im Gesundheitsbereich haben. Wir brauchen bundesländerübergreifende Planungen und Schwerpunktsetzungen. Und wir brauchen im niedergelassenen Bereich, aber auch im Spitalsbereich, die Bereitschaft in innovativen Modellen zu denken", betont der Gesundheitsminister.

Angesprochen auf die Problematik des nicht vorhandenen Kassenvertrages für das MRT-Gerät im Amstettner Diagnosezentrum erklärte Rauch, dass er das in der nächsten Sitzung der Steuerungsgruppe für den Österreichischen Krankenanstalten- und Großgeräteplan mitnehmen werde.

Stellungnahmen:

ÖVP-Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer weist die Vorwürfe der Grünen bezüglich Landarztgarantie entschieden zurück. Es gäbe Beispiele, wo sie gut funktioniert habe - etwa in Mauer bei Amstetten. Das Grundproblem sei, dass einfach zu wenig Ärzte ausgebildet würden. Die Zahl der Studienplätze an den öffentlichen Unis zu erhöhen, sei aber Sache des Bundes. "Das Land versucht ja schon mit Landarztstipendien für Studierende mittelfristig mehr Ärzte nach Niederösterreich zu holen", sagt die VP-Politikerin. Das Stipendium bekommt nur, wer sich verpflichtet nach dem Studium fünf Jahre lang im Land mit Kassenvertrag zu arbeiten.

In Sachen Primärversorgungszentrum verweist Hinterholzer ebenfalls auf Mauer, wo gerade eine derartige Einrichtung im Entstehen sei. Mit der Absiedelung der Neurologie aus dem Landesklinikum "hatte ich auch keine Freude, aber das lag nicht in meiner Entscheidungskompetenz. Zudem war die Kommunikation seitens der Landesgesundheitsagentur mit den Mitarbeitern sehr schlecht", sagt die ÖVP-Politikerin.

Allerdings habe die LGA das bestimmt aus sachlichen und nicht aus emotionalen Gründen entschieden. Und im Klinikum Melk seien ja weite Teile leer gestanden. "Das Gebäude in Mauer wird hingegen jetzt vom Bildungscampus und auch als Ausweichquartier genutzt."

Die Finanzierung des Gesundheitssystems aus einer Hand werde schon seit langer Zeit verlangt, weiß Hinterholzer: "Aber das ist ein komplexes System, da ist der Gesundheitsminister gefordert."

Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig kann dem vom Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und dem Salzburger Gesundheits- und Finanzlandesrat Christian Stöckl (ÖVP) eingebrachten Vorschlag, im Gesundheitssystem eine dritte Finanzierungssäule für Ambulanzen, Primärversorgungszentren, Gruppenpraxen etc. einziehen, viel Positives abgewinnen. Aufkommen soll dafür der Bund.

"Ich befürworte diesen Vorstoß. Wir wissen dass wir im Gesundheitssystem Herausforderungen haben und die können wir nur bewältigen, wenn sich jeder bewegt. Das Geld muss dorthin gehen, wo die Leistung erbracht wird. In Niederösterreich müssen wir jetzt auch den regionalen Strukturplan Gesundheit angehen, damit wir die Problematik, vor allem im niedergelassenen Bereich, in den Griff bekommen."

