Skatecontest Amstetten: Von Kickflip bis Fakie Bigger Spin

Der Skatecontest bildet jedes Jahr ein Highlight für die Skaterszene in Amstetten. Die lokalen Talente, aber auch Skaterinnen und Skater aus ganz Österreich zeigen ihr Können am Board. Die Riderinnen und Rider kämpfen insgesamt um 2.800 Euro Preisgeld und tolle Sachpreise.

Folgende Highlights warten auf die Besucher: Skateboardkurse am Warm-up Day, Shoppen von Skateboardschmuck und kreatives Gestalten von Grip Tape an beiden Veranstaltungstagen sowie coole Tricks der Rider am Board und frische Drinks und Speisen aus dem Food Truck am Contesttag.

Warm-up Day, 16. Juni

Am Warm-up Day können Kinder, Jugendliche und Junggebliebene einen Tag rund um die Skateszene erleben. Skateboardkurse vom Skateboardklub Amstetten, Grip Tape Workshops, ein Fingerboardpark, Kinderschminken, Skateboardschmuck und vieles mehr werden am Areal des Jugendzentrums angeboten.

Skatecontest, 17. Juni

Ab 11 Uhr startet der Tag mit einem „Grip Tape Art“-Workshop. Um 13 Uhr beginnt der Contest und schließt mit einem Mini Ramp Jam ab, bei dem sich die Riderinnen und Rider ein heißes Battle mit gewagten Tricks in kürzester Zeit liefern. Leckereien aus dem Food Truck und diverse Aussteller runden den Veranstaltungstag ab.

Alle weiteren Infos und Anmeldung für Skatecontest auf der Homepage des Jugendzentrums A-TOLL : https://jugendzentrum.amstetten.at/skatecontest-amstetten-2023/

Ersatztermine bei Schlechtwetter: Samstag, 18. Juni, oder Sonntag, 24. Juni 2023. Kategorien: Herren Unsponsored/Sponsored und Damen. Startgeld: 5 € vor Ort in bar.