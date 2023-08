Heuer schon 119 Annäherungs- und Betretungsverbote im Bezirk Amstetten

Im Vorjahr hat die Polizei im Bezirk insgesamt 186 Annäherungs- und Betretungsverbote (früher Wegweisung genannt) verhängt, im Corona-Jahr 2020 waren es 182, 2019 „nur“ 101 und heuer bis Ende Juli 119. Aussprechen können es Beamtinnen und Beamte, wenn ihrer Einschätzung nach eine Gefährdungssituation vorliegt. Der mutmaßlich Gefährder muss 14 Tage lang zur gefährdeten Person und auch zu deren Wohnung mindestens 100 Meter Abstand halten – das gilt österreichweit. Die Bezirksverwaltungsbehörde prüft innerhalb von drei Tagen, ob die Maßnahme auch tatsächlich gerechtfertigt ist. Kommt sie zu einer anderen Einschätzung, kann sie sie wieder aufheben.

Für Schmutzer ist das Annäherungs- und Betretungsverbot ein effektives Instrument, um vor allem aus Konflikten im familiären Umfeld Druck herauszunehmen. „Die Betroffenen halten sich meist daran und absolvieren auch die vorgeschriebene sechsstündige Beratung beim Verein Neustart.“ Sollte sich ein Gefährder dieser verweigern, droht ihm eine Verwaltungsstrafe. Das ist aber nicht oft notwendig, meist genügt die einmalige Verwarnung und Rückfalltäter sind die Ausnahme.

Gewalt in der Privatsphäre ist eindeutig männlich

Die Gewalt in der Privatsphäre ist eindeutig männlich, diagnostiziert der Bezirkspolizeikommandant. Bei weitem die meisten der ausgesprochenen Betretungs- und Annäherungsverbote richten sich gegen Männer, die ihre Partnerinnen bedrohen, sehr selten ist es umgekehrt. Es kommen aber auch Konflikte zwischen Eltern und Kindern vor, wobei oft eine Suchtproblematik und manchmal auch Demenz eine Rolle spielen.

Die Zusammenarbeit der Organisationen, die im Bezirk mit dem Thema Gewalt in der Privatsphäre zu tun haben – Polizei, Verein Neustart, Gewaltschutzzentrum und Behörde – funktioniert ausgezeichnet. „Wir sind gut vernetzt und haben regelmäßige Kooperationstreffen. Wenn man sich persönlich kennt, dann ist es auch leichter, in schwierigen Situationen gemeinsam Entscheidungen zu treffen“, sagt Schmutzer. Mehrmals im Jahr kommt es im Bezirk zu Hochrisikofällen – wenn ein Gefährder direkt oder indirekt eine Gewalttat ankündigt. „Wenn diesbezüglich die Warnglocken schrillen, halten alle Organisationen gemeinsam eine sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz ab. Dabei tragen wir alle Informationen zusammen, schätzen das Gefährdungspotenzial ein und treffen notwendige Maßnahmen – das kann bei einer gefährlichen Drohung auch ein Festnahmeauftrag sein“, sagt Schmutzer.

Sensibilität in der Bevölkerung nimmt zu

Als Mitglied des Landestrainerteams für Gewalt in der Privatsphäre schult der Bezirkspolizeikommandant Beamtinnen und Beamte in der Betreuung von Opfern und vermittelt ihnen auch die nötigen Kenntnisse für ein Präventivrechtsaufklärungsgespräch mit dem Gefährder. Diesem werden dabei die rechtlichen Folgen seines Verhaltens aufgezeigt, was oft auch schon zu einer „Abkühlungsphase“ im Konflikt führt.

Mehrere Polizistinnen und Polizisten sind im Bezirk schon entsprechend ausgebildet. „Das Ziel wäre es, einen oder eine auf jeder Dienststelle zu haben“, sagt Schmutzer. Sowohl Opfer als auch Gefährder bekommen übrigens beim ersten Einschreiten der Polizei auch ein Merkblatt mit den für sie wichtigsten Informationen überreicht.

Schmutzer ist der Ansicht, dass die Sensibilität der Bevölkerung für die Thematik zunimmt und ruft auch dazu auf, nicht wegzuschauen. „Wenn jemand auf der Straße sieht, wie eine Frau geschlagen wird, oder auch den begründeten Verdacht hat, dass zum Beispiel eine Nachbarin Gewalt ausgesetzt ist, dann bitte unbedingt die Polizei rufen.“