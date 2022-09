Mit Lichtgeschwindigkeit und 30 Millionen Euro in die Zukunft

Werbung Schule & Beruf Messe Anzeige Ein Wochenende für deine Zukunft!

Die Stadtwerke Amstetten sind seit geraumer Zeit intensiv mit der Planung und dem sukzessiven Ausbau des Glasfaser-Grundnetzes beschäftigt. Das übergeordnete Ziel ist es, eine Möglichkeit für einen Glasfaser-Anschluss für nahezu alle Objekte der Stadtgemeinde Amstetten zu schaffen. Eine erste Ausbaureihe ist bereits abgeschlossen. Hier konnten erfolgreich fünf Schulen innerhalb der Stadtgemeinde, verteilt über mehrere Ortsteile, an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Ab sofort können sich der Großteil der Haushalte und Unternehmen für den städtischen Ausbau bewerben. Alle notwendigen Informationen zu Ausbau sind auf der Website www.stadtwerke.amstetten.at zu finden. Dort findet man auch einen Übersichtsplan, ob sich das eigene Objekt in einem der Ausbaugebiete befindet. Außerdem kann man über die Stadtwerke-Website direkt das Interesse an einem Anschluss bekunden. In den Randgebieten wird versucht. den Ausbau über ein Förderprojekt abzuwickeln. Im Falle einer positiven Fördereinreichung werden diese Haushalte und Unternehmen gesondert verständigt.

Der Ausbau ist ein sehr kosten- und zeitintensives Unterfangen. Sofern sich alle 49 Ausbaugebiete erfolgreich bewerben, dann würde dieses Vorhaben über 6.000 Objekte umfassen und eine Investitionshöhe von rund 30 Millionen Euro im Zeitraum von zehn Jahren auslösen. Für den Amstettner Bürgermeister Christian Haberhauer ist der Ausbau des Glasfasernetzes für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Amstetten von enormer Bedeutung: "Es ist gleichzeitig auch eine wesentliche Investition in die Zukunft der Amstettner Haushalte. Ich möchte alle Amstettnerinnen und Amstettner dazu motivieren, sich an der Digitalisierungsoffensive zu beteiligen, um für die stetig steigenden Datenmengen gerüstet zu sein und um alle Internetangebote entsprechend nutzen zu können".

