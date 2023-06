Anrainer wollen in Spiegelsberg einen eigenen Dorfplatz schaffen

Ein zentrales Grundstück, das derzeit noch als Kreuzungs- und Abstellfläche genutzt wird, bietet sich in Spiegelsberg ideal als neuer Dorfplatz an. Da die Fläche der Stadt gehört, wurde eine Bürgerversammlung einberufen, um über das Projekt zu informieren und die Anliegen der Spiegelsberger zu diskutieren. Diese fand am Mittwoch der Vorwoche in der Mittelschule Mauer statt. 20 Anrainerinnen und Anrainer waren mit dabei.

Sie brachten ihre Vorstellungen und tolle Ideen für einen Erst-Entwurf des Dorfplatzes ein, die nun in die weiteren Planungen einfließen werden. „Die Bedürfnisse der Spiegelsbergerinnen und Spiegelsberger sind bei diesem Projekt sehr wichtig, denn es soll ja ein Dorfplatz geschaffen werden, der den Bewohnern gerecht wird. In Spiegelsberg wird Nachbarschaft gelebt, und es ist wunderbar zu sehen, wie alle so tatkräftig daran mitwirken. Ich unterstütze dieses Projekt sehr gerne und freue mich, wenn wir einen Ort schaffen können, der ein schönes Zusammenleben ermöglicht", sagt der Ortsvorsteher von Mauer-Greinsfurth, Manuel Scherscher.

Die Stadt Amstetten unterstützt Eigeninitiativen von Bürgerinnen und Bürgern aktiv und hat im Rahmen der Aktion „GEMEINSAM.SICHER" ein Budget beschlossen, um den Zusammenhalt in den Grätzln und Nachbarschaften zu stärken. Gemeinschaftsprojekte wie der Dorfplatz Spiegelsberg werden mit Fördermitteln von bis zu 5.000 Euro unterstützt. Nähere Informationen hierzu finden sich auf der Homepage der Stadtgemeinde unter www.amstetten.at.