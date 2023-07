Von Pferdelehrweg bis zur Spielplatzerweiterung

„Die abgegebenen Anträge reichen von einem Pferdelehrweg bis hin zu Grätzltreffpunkten mit Sitzgelegenheiten und einer Spielplatzerweiterung“, gibt Vizebürgermeister Markus Brandstetter einen Einblick in die Projektvorschläge, mit denen sich die Jury befasste. Die Ortsvorsteher aus Preinsbach, Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth und Mauer-Greinsfurth freut es, dass auch in ihren Ortsteilen die Projektinitiative Anklang gefunden hat. „Die Beiträge sind vielseitig und kommen direkt aus der Bevölkerung. Das Grätzlbudget bietet die Gelegenheit, Wunschprojekte umzusetzen,“ sagt Manuel Scherscher. Anton Geister freut sich, „wenn wir als Gemeinde die Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen können, ihre Ideen zu verwirklichen!“ Auch in Preinsbach wurden einige Projekte an Ortsvorsteher Andreas Gruber herangetragen. „Unser Ortsteil bietet ein paar ganz besondere Plätze. Mit der Initiative der Preinsbacher und Preinsbacherinnen gestalten wir diese neu und machen sie noch einladender“, sagt er.

Bürgermeister Christian Haberhauer hebt noch einmal hervor, worum es bei den Grätzlprojekten eigentlich geht. „Wir wollen den Zusammenhalt stärken. In einer lebendigen Nachbarschaft, in der man sich kennt, fühlt man sich wohler und sicher. Die Amstettner sollen auf ihre Stadt, ihren Ortsteil, ihr Grätzl stolz sein und mit den eingebrachten Projektideen wurde bereits der erste Schritt gesetzt.“

Projekte werden mit bis zu 5.000 Euro gefördert.