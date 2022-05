Drei Bands locken ins Jugendzentrum in Amstetten

Werbung 12. - 15. Mai 2022 Anzeige Landwirtschaft erleben! 4 Tage Messe in Wieselburg.

The Zsa Zsa Gabor's legen nach! Sie haben sich zwar dem klassischen Punkrock verschrieben, gehen dabei aber modern an die Umsetzung.

Sacret Heart – dieses Jahr zum zweiten Mal ein fixer Bestandteil und Headliner der Grave Night 2022. Die fünfköpfige Truppe aus dem Raum Amstetten wurde 2010 gegründet und hat seitdem schon einiges erlebt. Neben einer Show am Donauinselfest und am Wurmfestival durften die Jungs schon mit Größen wie Evergreen Terrace, Everytime I Die, Eskimo Callboy, Death Before Dishonor, All Faces Down und vielen anderen nationalen und internationalen Acts auf der Bühne stehen.

Der Eintritt ist frei.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.