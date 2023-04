Mostviertler Bildungshof erhielt die Hoftafel

Die Landwirtschaftliche Fachschule Gießhübl bietet jungen Menschen eine solide Basisausbildung und eine praxisorientierte Fachausbildung in fünf Bereichen: Landwirtschaft, Betriebs- und Haushaltsmanagement, Betriebs- und Dorfhelfer:innenausbildung sowie die Vorbereitung zur Berufsreife und Angebote in der Erwachsenenbildung. Im landwirtschaftlichen Betrieb werden Ackerbau (37,76 Hektar), Gartenbau (0,2 Hektar) und Obstbau (2,87 Hektar) betrieben. Dazu werden 13,86 Hektar Grünland und 14,6 Hektar Forst bewirtschaftet und es gibt zahlreiche Puten, Hühner und Rinder. In Direktvermarktung werden eigene Hofprodukte wie Brot, Getränke, Fleisch, Milch, Käse und Marmeladen verkauft.

Soziale Kompetenz und Wissensvermittlung am Hof

„Unsere Schule hat es sich zum Ziel gesetzt, eigenständiges Handeln zu fördern und über die fachliche Ausbildung hinaus auch breit gefächerte Allgemeinbildung zu vermitteln. Eine große Rolle kommt dabei der Entwicklung der sozialen Kompetenzen zu. Daher bieten wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse Green-Care-Angebote für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung an“, sagte Lehrerin Heide-Maria Bierwipfel anlässlich der Hoftafelverleihung. Ihre Kollegin Maria Höbarth ergänzte: „Unser Programm ,Gießhübler Vielfalt – ein Erlebnis für alle Sinne' vermittelt praxisorientiert die Bedeutung der Landwirtschaft. Beim gemeinsamen Säen, Ernten, Verkosten und Verarbeiten von Obst und Gemüse wird die Natur im Garten, im Wald und auf dem Acker bewusst in den Jahreszeiten und auf spielerische Weise erfahren.“

Große Dankbarkeit

Die Einheiten dauern circa zwei Stunden und werden von April bis Mitte Juni angeboten. „Mit unserem Programm ,Gießhübler Vielfalt' wollen wir nachfolgenden Generationen nahebringen, wie wichtig Regionalität und Abwechslungsreichtum in der Ernährung sind. Besonders am Herzen liegen uns dabei auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen, bei denen wir aus anderen Projekten der Zusammenarbeit wissen, dass sie für solche Angebote besonders dankbar sind. Was gibt es Schöneres als begeisterte Kinderaugen“, fasste Schuldirektor Johannes Reiterlehner die Green-Care-Aktivitäten am Schulstandort zusammen.

Baustein einer zukunftsorientierten landwirtschaftlichen Ausbildung

„In immer mehr Landwirtschaftlichen Fachschulen wird Green Care in den Unterricht integriert und in der Praxis mit den Schülerinnen und Schülern umgesetzt. So erhält die junge Generation der Landwirtinnen und Landwirte bereits früh Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten, die soziale Dienstleistungen für Bauernhöfe bieten können“, betonte Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, die den Verantwortlichen der Fachschule Gießhübl herzlich zur Green-Care-Hoftafel gratulierte. „Die Zusammenarbeit mit dem landwirtschaftlichen Bildungssystem ist für die Weiterentwicklung von Green Care besonders wichtig. Ich freue mich daher besonders über eine weitere Green-Care-Schule in unserem Bundesland“, sagte Josef Hainfellner, Green-Care-Koordinator für Niederösterreich.

