„Guter Tag für Natur vor der Haustür“

Zentrales Element des Renaturierungsgesetzes, das im EU-Parlament beschlossen wurde, sind der Erhalt und die Wiederherstellung von Ökosystemen, etwa durch Renaturierung von Flüssen und Wäldern. Mit dem Gesetz werden Länder verpflichtet, Teile ihrer Flächen wieder in einen ökologisch guten Zustand zu bringen. Das fördert Artenvielfalt und die Luft- und Wasserqualität.

Naturschützer aus der Region sehen in dem Beschluss einen wichtigen Schritt. „Wir haben uns im Umweltdachverband sehr gefreut. Der Beschluss ist eine gute Sache, das Thema wurde vorher sehr emotional diskutiert“, erklärt etwa Gerald Pfiffinger. Der Amstettner ist Geschäftsführer des Umweltdachverbands.

Kernstück sei die Wiederherstellung von Teilen der Landschaft. Nun gehe es bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen darum, Standorte zu finden, die sich dafür anbieten. „Selbstverständlich muss es dafür eine Finanzierung geben und es soll freiwillig für den Bewirtschafter sein. Das Gesetz ist verpflichtend für Österreich, aber ein Bewirtschafter kann nicht verpflichtet werden“, erläutert Gerald Pfiffinger.

Ybbs, Url und Forstheide könnten profitieren

Im Bezirk gibt es ganz konkrete Möglichkeiten, Natur wiederherzustellen. Pfiffinger erwähnt hier Renaturierungen an der Ybbs oder der Url sowie Gebiete in der Forstheide oder in Auwäldern. „Es ist langwierig, aber es gibt genug sinnvolle Projekte und Beispiele, wo man einen intelligenten Weg gefunden hat. Fürchten braucht sich niemand“, unterstreicht er.

„Es gibt normalerweise in Natura2000-Gebieten der Region mehr Schmerz als Freude. Aber der Mittwoch, 12. Juli, war ein sehr guter Tag für unsere Natur vor der Haustür, wie zum Beispiel in den Ybbsauen, in der Doislau oder für die Alpenvorlandflüsse“, freut sich auch Umweltaktivist Franz Raab aus Euratsfeld.

Klimaschutz sei in aller Munde, nun habe der Europäische Gesetzgeber mehrheitlich erkannt, dass das Artensterben auch „dringend weiter beackert werden“ müsse. Die EU-Abgeordneten hätten erkannt, dass es auch eine Bio-Diversitätskrise gibt. „Das Artensterben ist längst vor unserer Haustüre angekommen. Fast alle Fischarten der Ybbs sind in Roten Listen“, führt Raab aus. Auch Vögel, Orchideen und Lebensräume seien massiv betroffen.

„Wir müssen das Artensterben auch in der Region stoppen. Mit bezahltem Vertrags-Naturschutz. Die Grundbesitzer, sprich Landwirte, müssen gegebenenfalls ordentlich entschädigt werden für ihre Ökosystem-Leistungen, ohne die niemand überleben kann“, unterstreicht der Euratsfelder.

Mit Fingerspitzengefühl gegen Bedenken

„Gut, dass das gemacht wurde. Die Artenvielfalt nimmt ab“, weiß auch Karl Huber. Er hat von Amstetten bis in den Enns-Donau-Bereich ein Projekt umgesetzt, bei dem Steinkauz-Nistkästen installiert wurden. Auch die Betreuung von Wanderfalken, etwa am St. Valentiner Kirchturm, ist ihm und seiner Initiative ein großes Anliegen. Das Wanderfalken-Projekt wurde übrigens vom Umweltministerium ausgezeichnet.

Huber ergänzt, dass in Niederösterreich generell einige gute Projekte umgesetzt werden. Auf Bedenken aus der Landwirtschaft gelte es, mit Fingerspitzengefühl zu reagieren. „Wir müssen schauen, wo es möglich ist, Flächen zurückzubauen, zu renaturieren, ohne Eingriff in das Eigentumsrecht“, ist er überzeugt.

Seit Jahrzehnten ist Peter Rausch in diversen Bürgerinitiativen tätig. Etwa für „Rettet die Forstheide“ oder für Initiativen zur Reinhaltung der Ybbs. Er sieht in der Zubetonierung von Flächen derzeit ein massives Problem in und rund um Amstetten. Es fehle an Renaturierungen, der „Green Deal“ und die Entscheidung seien hier positiv. Doch Rausch bleibt skeptisch: „Die Frage ist, wie das alles dann auch umgesetzt wird.“

Aktivist Peter Rausch sieht eine gute Entscheidung, ist aber bezüglich Umsetzung noch skeptisch. Foto: privat

Positiv bewertet auch Roland Dirnberger („Rettet die Forstheide“) den Beschluss. Er sieht aber in erster Linie Österreich selbst und nicht die EU in der Verantwortung. „Die Idee ist gut, aber dafür sollte man keine EU brauchen. Da müsste die Regierung selber so klug sein. Wenn man mal schaut, was da täglich verbaut wird, das passiert leider zu oft in sehr schönen Gegenden. Es müsste ein Umdenken in der Politik stattfinden“, erklärt er.