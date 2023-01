Mozart Singspiel bei Donaufestwochen 2023

Werbung

Kennen Sie das deutsche Singspiel „Zaide“, in dem Mozart sich als jüngerer Mann mit dem exotischen Haremsstoff beschäftigt? Falls nicht: Im Sommer gibt es die Gelegenheit, diese Rarität, die als Vorstudie zu „Entführung aus dem Serail“ diente, bei den Donaufestwochen im Schloss Greinburg zu erleben. Es ist eine berührende Geschichte, in der eine Sklavin ihre Liebe verweigert. „Zaide“ ist ein kaum beachteter ernster Vorläufer des zwei Jahre später komponierten heiteren Singspiels „Die Entführung aus dem Serail“. Wie in diesem geht es auch hier um eine, in diesem Fall gescheiterte Flucht aus einem Sultanspalast. Der Sultan Solinam liebt Zaide heiß und innig, doch sie erwidert diese Gefühle nicht, sie liebt ihren Leidensgenossen Gomatz. Mehr sei hier nicht verraten. In den letzten Jahren wurden die im Mittelpunkt der Festwochen stehenden Opernraritäten immer mit großer Begeisterung aufgenommen und waren Publikumsmagneten.

Regisseurin Manuela Kloibmüller wird wie in den letzten Jahren eine stimmige Inszenierung abliefern und eigene Ideen einflechten. Wie geschaffen ist die Musik für das L´Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Michi Gaigg.

