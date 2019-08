Der Verdächtige verzichtete auf die Durchführung einer Haftverhandlung, sagte Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Mittwoch auf APA-Anfrage. Der Beschluss erging am Montag, die Frist läuft bis zum 12. September.

Zur Verantwortung des 39-Jährigen gebe es keine neuen Erkenntnisse, hielt Bien fest. Bisher hatte der Beschuldigte die Tat abgestritten und unter anderem erklärt, das bei ihm gefundene Handy des Opfers von einem Fremden gekauft zu haben.

Die Leiche der 52-Jährigen war am 28. Mai am späten Abend in einem Gebüsch im Bereich des Parkplatzes des Greinsfurther Einkaufszentrums WestSide City von Angehörigen gefunden worden. Die Frau dürfte am Weg zu ihrem abgestellten Pkw mit dem Beschuldigten zusammengetroffen sein. Der Verdächtige wurde nach etwa zweimonatigen Ermittlungen am 29. Juli in Haag im Bezirk Amstetten festgenommen.