52-Jährige in Amstetten getötet: Prozess Ende März .

In etwas mehr als einem Monat muss sich ein 39-Jähriger am Landesgericht St. Pölten wegen Mordes verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, Ende Mai 2019 im Amstettner Stadtteil Greinsfurth eine 52-jährige Oberösterreicherin getötet zu haben. Der Geschworenenprozess findet am 26. und 27. März statt, teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch auf APA-Anfrage mit.