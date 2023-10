Neues Einsatzfahrzeug der FF St. Michael gesegnet

Kommandant Egon Frühwirt und seine Kameradinnen und Kameraden freuten sich auch, Bezirkskommandant Rudolf Katzengruber, Abschnittskommandant David Strahofer und zahlreiche Ehrengäste begrüßen zu dürfen. Ein besonderes „Grüß Gott“ galt Pfarrmoderator Pater Laurentius Resch, der die Segnung des HLF2 vornahm.



In seiner Ansprache dankte der Kommandant dem Planungsteam für die konstruktive Zusammenarbeit sowie dem Land Niederösterreich und der Marktgemeinde St. Peter in der Au für die finanzielle Unterstützung bei dieser Großanschaffung in der Höhe von rund 430.000 Euro. Nationalrat Andreas Hanger betonte die Wichtigkeit des Zusammenhalts in der Gemeinde: „Bei fünf Freiwilligen Feuerwehren in einer Gemeinde ist die Schlagkraft der Feuerwehr besonders spürbar.“



„Wir haben in den letzten Jahren extrem viel in die Freiwilligen Feuerwehren und in die Sicherheit der Bevölkerung investiert und das nächste Fahrzeug steht schon vor der Auslieferung an die FF St. Johann“, bekräftigte Bürgermeister Johannes Heuras die Bemühungen der Gemeinde und bedankte sich stellvertretend bei Kommandant Egon Frühwirt und der FF St. Michael für ihren Einsatz zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. In seinen Segensworten bat Pater Laurentius um unfallfreie Einsätze für das neue HLF2 und die gesamte Mannschaft.