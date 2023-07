Amstetten: 4.000 Bade-Entchen schwimmen für guten Zweck um die Wette

Round Table 48 wurde vom heutigen Ehrenpräsidenten Heinrich Slawitscheck im Oktober 1993 als 48. Tisch in Österreich gegründet. Es ist ein Club junger Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren mit dem Ziel das freundschaftliche und gesellschaftliche Leben am jeweiligen Wohnort zu fördern und durch Serviceaktivitäten in Not befindlichen Menschen zu helfen.

RT 48 hat sich zum Ziel gesetzt, seine sozialen Leistungen nicht allein durch finanzielle Hilfe zu erbringen. Vielmehr sollen Hilfsbedürftige auch durch persönlichen Arbeitseinsatz und weitreichende Verbindungen unterstützt werden.