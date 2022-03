Große Hilfsbereitschaft Amstetten: Willkommenskaffe für Ukraine-Flüchtlinge

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Bürgermeister Christian Haberhauer (links) und Christian Köstler von der PfarrCaritas mit Teilnehmerinnen am ersten Willkommenskaffee im Rathauskeller. Foto: Stadtgemeinde

Zum ersten Mal hat die PfarrCaritas heute zum "Treffpunkt Willkommenskaffee" für Ukraine-Flüchtlinge in den Rathauskeller eingeladen. Viele durch den Krieg vertriebene sind bereits in Österreich angekommen, auch in Amstetten wurden schon mehr als 20 Familien - hauptsächlich Frauen und Kinder - aufgenommen.