Gänsehautmomente mit Monti Beton und Johann K

Die aus Wien stammende Band „Monti Beton“, die sich über 35 Jahre in erster Linie Künstlern und Gruppen widmet, die nicht mehr live zu sehen waren, gastierte mit dem legendären Fußballer „Johann K“ in der Pölz-Halle und lieferte ein fetziges Programm. Schon vom ersten Song an herrschte eine grandiose Stimmung und das Publikum ließ die Band und die Sänger hochleben. Da wurden Gassenhauer wie „Ramona“, „Michaela“, „Fiesta Mexicana“ und „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ zum Besten gegeben.

Zwischen den Songs wurden Geschichten erzählt und „Wuchteln“ gedruckt. Man verbeugte sich vor Größen wie Udo Jürgens und Peter Alexander. Da durften musikalische Perlen wie „Ein ehrenwertes Haus“, „Griechischer Wein“, „Das kleine Beisl“ oder „Hier ist ein Mensch“ nicht fehlen. Das Publikum war begeistert, tobte, die Akteure waren mit Freude bei der Sache – der Spaß war am Ende allen anzusehen. Und die drei Sänger Thomas Schreiber, Toni Matosic und Hans K. demonstrierten gleichermaßen Virtuosität und Vielseitigkeit. Sie verstanden es, als Trio wie bei Solos zu brillieren, aber auch, sich zurückzunehmen und das Publikum singen zu lassen. Das Publikum fühlte sich eindeutig wohl zwischen Chris Roberts („Du kannst nicht immer 17 sein“) und Udo Jürgens („Mit 66 Jahren …“).