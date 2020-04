Pater Roman war bei Jung und Alt beliebt und freute sich besonders über die sportlichen Interessen der Ministranten. Noch heuer trainierte er sie im Fußball und organisierte für sie Turniere. Im Frühjahr strahlte Pater Roman besonders, weil er mit seinen Minis den diözesanen Fußballtitel "Fair Kick" holte. Wie sehr die Ministranten ihn mochten, zeigt auch deren große Trauer. Pater Roman war nicht nur Vorbild beim Fußball, sondern auch Vorbild im Glauben. Immer gab er ihnen - ganz Salesianer Don Boscos - ein aufmunterndes Wort mit. Da er nicht mehr mit dem Auto fuhr, überbrachte er jedem Ministranten zu Fuß die Einteilung fürs Ministrieren oder für die Ministrantenstunden.

Zur Person

Roman Stadelmann wurde am 28. Mai 1927 in Alberschwende Vorarlberg als 8. von 12 Geschwistern geboren. Weil er Priester werden wollte, ging er im September 1949 nach Unterwaltersdorf wo er die Aufbaumittelschule besuchte. 1953 legte er in Oberthalheim seine erste Profess ab. Ab 1955 war er zwei Jahre Assistent in Stadlau, studierte ein Jahr in Unterwaltersdorf Philosophie und kam dann zum Studium der Theologie nach Benediktbeuern (Oberbayern) wo er am 29. 06. 1962 zum Priester geweiht wurde.

Seine Kaplansjahre verbrachte er in Linz-St. Severin, in Wien-Inzersdorf und in Klagenfurt-St. Ruprecht, wo er 1983 Pfarrer wurde. Von 1988 bis 2002 war er Pfarrer in Unterwaltersdorf. Sein Einsatz wurde von der ED Wien mit dem Titel „Geistlicher Rat“ und „Konsistorialrat“ gewürdigt. 2002 kam er nach Amstetten.



Wegen der Corona-Virus-Quarantäne ist nur ein Begräbnis in kleinem Kreis möglich. Die Feier des Requiems wird später erfolgen und rechtzeitig bekanntgegeben.