Großeinsatz der Polizei am Krautberg .

Ein russischer Staatsbürger wurde am Dienstag in einer Wohnung am Krautberg in Amstetten festgenommen. Das Großaufgebot an Polizei und Feuerwehr sorgte natürlich für Aufregung in der Bevölkerung. Gerüchte über einen möglichen terroristischen Hintergrund machten die Runde, waren aber unbegründet.