Buch-Café in der Mittelschule war voller Erfolg

Nach mehrjähriger Pause hat die Mittelschule Walther von der Vogelweide und somit Aschbach-Markt eine Lieblingsveranstaltung wieder – das Buch-Café! Zum Wochenende waren die Schulpforten zur Bibliothek, zur Aula und zu den Klassen der Schule geöffnet. Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen verkauften Bücher und Spiele der Buchhandlung Lehner in Seitenstetten, über 1.800 standen zur Auswahl und luden zum Schmökern ein.

Zur Unterstützung des Schulprojekts Omutima in Uganda servierten die dritten Klassen Kaffee und Mehlspeisen. An beiden Nachmittagen wurde die Schule wahrlich gestürmt, und Lehrerteam sowie Kinder waren trotz unterrichtsfreier Zeit mit Freude und Begeisterung im Einsatz. So wurde Schule zur Begegnung von Groß und Klein, ehemaligen Schülern und Lehrerinnen, Leseratten und Bücherwürmern. Denn auch das war zu spüren: Trotz aller Digitalisierung bleibt der Wert des Lesens noch immer intensiv spürbar.