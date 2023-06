Leiner-Abverkauf verursachte in Amstetten ein Verkehrschaos

Fünf Beamte der Polizeiinspektion Ulmerfeld-Hausmening und der Stadtpolizei waren am Freitagvormittag im Einsatz, um zumindest ein wenig Ordnung in das Verkehrschaos rund um das Möbelhaus zu bringen. Der neue Eigentümer Hermann Wieser hat ja angekündigt, 23 Filialen, darunter auch Amstetten, mit Ende Juli zuzusperren, zudem meldet die Möbelhandelskette Insolvenz an.

Das Amstettner Gewerbegebiet West verliert damit natürlich eines ihrer Zugpferde. „Das Unternehmen ist jahrelang mit Amstetten verwurzelt. Die Nachricht ist ein schwerer Schlag für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe natürlich mit der örtlichen Geschäftsführung über die aktuelle Situation und die weitere Entwicklung gesprochen“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer. Daran, dass die Filiale in Amstetten zugesperrt wird, ist aber nicht zu rütteln. Betroffen sind 90 Beschäftigte (60 Vollzeitäquivalente).

Überraschend kamen am Freitag die Auswirkungen des angekündigten Abverkaufs bei der Filiale in Amstetten vermutlich sowohl für das Leiner-Team, als auch für die Exekutive. Am Vormittag stand auf der B121 alles still, der Stau reichte bis zum Weißen Kreuz und das Chaos wurde durch einen Auffahrunfall noch verschärft.

Der Leiner-Parkplatz war hoffnungslos überfüllt und vor dem Eingang bildete sich ebenso eine lange Schlange von Wartenden wie im Möbelhaus selbst vor den Kassen. Vor allem bei den Kundinnen und Kunden, die noch Gutscheine haben, herrscht natürlich Verunsicherung und sie wollen diese nun möglichst rasch einlösen. Aber auch die Schnäppchen, die im Abverkauf geboten werden, locken natürlich zahlreiche Leute an.

Am Freitagnachmittag beruhigte sich die Verkehrslage zwar etwas, der Leiner-Parkplatz war aber noch immer übervoll und vor dem Geschäft standen die Kundinnen und Kunden, die hinein wollten, nach wie vor Schlange.

NÖN-Mitarbeiter Thomas Lettner hat auch Stimmen von Kundinnen und Kunden eingefangen, was sie an diesem Tag zum Möbelhaus geführt hat: