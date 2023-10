Raubfischangeln: Mostviertler holten Vizeweltmeistertitel

Hohe Angelkunst zeigten gleich vier Mostviertler Vertreter bei der 14. Weltmeisterschaft im Raubfischangeln mit Kunstköder vom Boot aus. Diese fand in Riga (Lettland) statt. Insgesamt stellten sich 28 Teams aus 14 Nationen der Herausforderung, die meisten beziehungsweise die längsten Hechte, Barsche und Zander, die allesamt zurückgesetzt wurden, an Land zu ziehen. Eine Punktewertung (Länge mal Länge) sorgte dann für die Entscheidung.

Die fiel für die vier Mostviertler Starter äußerst erfolgreich aus. Franz Schuller aus Neuhofen und Andreas Gutscher aus Tulln holten in der Einzelwertung Silber, die beiden Amstettner Rene und Mario Prachner erreichten Rang 8. In der Nationenwertung schaffte es die vierköpfige österreichische Nationalmannschaft hinter Polen und vor Ungarn zum Vizeweltmeister.

Intensives Training, harte Wetterbedingungen

Für den großen Erfolg war intensives Training erforderlich. Schon eine Woche vor dem Wettkampf reisten etwa Franz Schuller und Andreas Gutscher an, machten sich mit den herrschenden Bedingungen vertraut. Dabei suchte man die erfolgversprechendsten Plätze ab. So konnte auf einem begrenzten Gebiet auf drei Seen und zwei Flüssen mit Kunstködern geangelt werden. „Wir sind viel mit dem Boot gefahren, mit so einem Erfolg haben wir nicht gerechnet. Eine tolle Sache“, schildert Franz Schuller.

Geangelt wurde an drei Tagen von 8 bis 15 Uhr. Wobei zunächst eine mehrstündige Bootsfahrt zu den besten Plätzen auf dem Programm stand. Neben jeweils einem Schiedsrichter, der die Fänge vor dem Zurücksetzen abmaß, und den zwei Teammitgliedern (auf einem Boot Schuller/Gutscher, auf dem anderen Prachner/Prachner) waren übrigens 30 Ruten mit dabei. Pro Kopf. „So konnten wir schnell reagieren und zum Beispiel die Köder rasch an die Gegebenheiten anpassen und wechseln“, erklärt Franz Schuller, warum es mit einer Rute bei Weitem nicht getan ist. Die Österreicher wählten aus taktischen Gründen übrigens den Hecht als Zielfisch Nummer eins aus.

Sehr positiv fällt auch das Fazit von Mario Prachner aus. „Wir waren das erste Mal dabei, es war eine super Veranstaltung und top aufgezogen. Einzig der Wind, die Temperaturen und die 1,5 Meter hohen Wellen waren eine Herausforderung“, berichtet der Amstettner.

Nächstes Jahr geht die Weltmeisterschaft in Irland über die Bühne. Da wollen die Österreicher jedenfalls wieder dabei sein. Um das zu ermöglichen, werden derzeit noch Sponsoren gesucht. Denn für die Kosten (Startgeld, Anreise, Unterkunft und so weiter) müssen die Starter selbst aufkommen.