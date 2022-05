Höchste Auszeichnung für Amstettner Armin Blutsch

Werbung

Ehre, wem Ehre gebührt: Der Amstettner Armin Blutsch bekam das große Verdienstkreuz am Band des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes überreicht. „Es ist die höchste Auszeichnung, die der Landesfeuerwehrverband vergibt, und wurde erst drei Mal vergeben“, betonte Abschnittsfeuerwehrkommandant Stefan Schaub bei einer kleinen Feier bei der Freiwilligen Feuerwehr Amstetten, an der auch Gattin Gabriele Blutsch und Bürgermeister Christian Haberhauer teilnahmen. „Wir sind sehr stolz, so ein Kaliber in den eigenen Reihen zu haben“, sagte Schaub: „Armin Blutsch hat ein unglaubliches Fach- und Hintergrundwissen und gibt sein Know-How gerne weiter.“

Bürgermeister Christian Haberhauer hob hervor, dass Blutsch für die Feuerwehr lebt. „Und es braucht auch solche Vorbilder, die tagtäglich für ihre Kameradinnen und Kameraden, aber auch für die Gesellschaft das Beste erreichen wollen.“

Armin Blutsch bleibt noch bis Anfang Juni Vizepräsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes. Der 61-Jährige hatte viele weitere Funktionen im Feuerwehrwesen inne: Er war Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter von Niederösterreich, Bezirksfeuerwehrkommandant und Abschnittsfeuerwehrkommandant, Kommandant der FF Amstetten. Blutsch kann über zahlreiche einschneidende und unvergessliche Erlebnisse in all den Jahrzehnten berichten. Prägend war etwa der Großbrand in der Papierfabrik Mondi-Neusiedler vor 21 Jahren. Als Höhepunkte nennt er auch die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2008 und das Landesfeuerwehrjugendlager 2016 in Amstetten und ebenso die Feierlichkeiten anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Feuerwehr Amstetten.

