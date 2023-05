Amstettner SPÖ kritisiert Umbau des Hauptplatzes

Baustadtrat Bernhard Wagner berichtet, dass ihm schon viele Menschen ihren Ärger über die Baustelle geschildert hätten. „Noch im Wahlkampf hat Bürgermeister Haberhauer mit dem Slogan ,Menschen mögen – Bürger fragen' werben lassen. Im Amt scheinen teure Prestigeprojekte nun wichtiger zu sein als die verständlichen Sorgen und Anliegen der Menschen“, kritisiert der SPÖ-Politiker.

Klubsprecher Blutsch sorgt sich, dass der Lärm die Leute aus den Gastgärten vertreibt. „Es haben mir schon manche gesagt, dass sie da nicht sitzenbleiben. Nach schwierigen Jahren, die von der Corona-Pandemie geprägt waren, erschwert man den Gastronomen am Hauptplatz nun erneut das Geschäft. Genau davor haben wir gewarnt. Leider werden uns Baustellen, Lärm und Ärger nun bis 2025 begleiten.“ Der Vorschlag der SPÖ, das Projekt einige Jahre nach hinten zu schieben, sei ja von der Rathausmehrheit abgeschmettert worden.

Besonders kritisch steht Blutsch den veranschlagten Kosten für den Hauptplatz und den weiteren Großprojekten in der Stadt gegenüber. Finanziell könnten diese „der Stadt das Genick brechen“, befürchtet er. „Beim Hauptplatz sprechen wir von rund 8 Millionen Euro, die Kosten des Bades steigen in Richtung 30 Millionen und der Bauhof wird sich mit fast 20 Millionen Euro zu Buche schlagen. All das wird mit flexibel verzinsten Krediten finanziert. Die Stadtgemeinde lebt hier auf Pump und auf Kosten der kommenden Generationen.“ Blutsch warnt, dass sich der Schuldenstand der Stadt bis zum Jahr 2027 auf 100 Millionen erhöhen wird. „Beim Antritt von Christian Haberhauer waren es nur 35 Millionen.“

Strenges Auge auf Hauptplatzumbau

Wagner versichert, dass er als Baustadtrat ein strenges Auge darauf haben werde, dass es beim Hauptplatzumbau zu keiner weiteren Erhöhung der Kosten komme oder noch mehr Ärger im Umfeld des Projekts entstehe. „Dafür werde ich auf einen intensiven und konstruktiven Austausch mit der Bauabteilung setzen.”

Für ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter braucht Amstetten eine klare Antwort auf die Zukunft und den Klimawandel. Hitzesommer und Starkregenereignisse seien Tatsachen, die nicht ignoriert werden könnten. „Mit der Neugestaltung der Innenstadt schützen wir Leben, indem wir schattige Plätze für die ältere und jüngere Generation schaffen für heiße Tage. Mit der Schwammstadt entsteht ein unterirdischer Wasserspeicher für Bäume, der bei Starkregen große Wassermengen in kurzer Zeit aufnehmen kann und den Kanal entlastet“, sagt er. Aktuell werde die über 60 Jahre alte Wasserleitung erneuert, um auch in Zukunft die Wasserversorgung des Hauptplatzes gewährleisten zu können. Gleichzeitig werde weitere wichtige Infrastruktur wie Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegt. „Diese Arbeiten wären neben den notwendigen Sanierungsmaßnahmen des seit 20 Jahren bestehenden Hauptplatzes ohnedies notwendig gewesen. Herausfordernd dabei ist die Tatsache, dass der Asphalt zwischen 55 und 70 cm stark ist. Den Standlern des Bauernmarkts und den Schanigartenbetreibern haben wir die Gebühren während der Baustellenzeit erlassen. Mit den betroffenen Anrainern sind wir zusätzlich laufend im Gespräch, um die Arbeitsschritte während der Bauzeit zu besprechen. Bei meinen Gesprächen konnte ich überwiegend Zustimmung und Verständnis für die Einschränkungen erfahren“, sagt Brandstetter.

Auch die Finanzierung sei gesichert, betont der Vizebürgermeister. Alleine für das Jahr 2022 habe der Rechnungsabschluss ja 11,3 Millionen Euro ausgewiesen. Mit diesen Einnahmen könnte, neben anderen Projekten wie der Aussetzung der Mietzinserhöhung der rund 450 stadteigenen Sozialwohnungen, der Hauptplatz zukunftsfit gemacht werden.

Bis zu 70 Zentimeter dick ist der Asphalt am Amstettner Hauptpplatz: eine Herausforderung für die Baufirmen. Foto: privat

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.