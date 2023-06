Turm der Pfarrkirche St. Peter/Au wird um 450.000 Euro saniert

Seit dem Jahr 1770 ist der Kirchturm der Pfarrkirche St. Peter/Au in seiner jetzigen Optik und Höhe dokumentiert. Mittlerweile sind Fassade und auch der Turmhelm in die Jahre gekommen, weshalb die Pfarre in Kooperation mit dem Denkmalamt und der Diözese die Generalsanierung des Turms im Zuge einer groß angelegten Außensanierung der Pfarrkirche in Auftrag gab. „Im Vorfeld wurden seitens des Denkmalamts eingehende Untersuchungen des Mauerwerks durchgeführt. Da es beim Turm einige Unsicherheitsfaktoren gibt, die erst im Zuge der Sanierung ans Licht treten können, hat der Turm Priorität bei der Generalsanierung“, berichtet Pfarrkirchenratsobmann-Stellvertreter Anton Höritzauer, der seitens der Pfarre für das Großprojekt Verantwortung zeichnet.

Mitglieder des Pfarrgemeinderats arbeiten mit

Seit 22. Mai ist der Kirchturm nun eingerüstet. Den Generalauftrag für die Sanierung des Turmhelms hat die Firma Lehner Dach erhalten, die für die Arbeiten die Firma Greil ins Boot holte – einen Spezialisten für Kirchensanierungen. In schwindelerregenden Höhen – der Kirchturm ist 51 Meter hoch – wird derzeit gearbeitet. Auch einige Mitglieder des Pfarrgemeinderats helfen fleißig mit. „Bis jetzt konnten wir einen vollen Mann für Hilfsdienste bereitstellen“, sagt Anton Höritzauer. Am Turmhelm werden rund 1.300 Kilogramm Altkupfer abgetragen und anschließend die dahinter liegende Holzverschalung erneuert. Dafür wird Lärchenholz verwendet, das zwar in der Anschaffung teurer, dafür jedoch wesentlich langlebiger ist. „Am Zwiebel hat es früher goldene Ornamente gegeben, die wiederhergestellt werden. Auch das Turmkreuz wird neu vergoldet“, erzählt Höritzauer.

Sanierung Dach und Fassade im nächsten Jahr

Die geschätzten Baukosten für die Turmsanierung liegen bei rund 450.000 Euro. „Wir werden dabei von Land, Bund und Diözese unterstützt. Jedoch muss die Pfarre für rund 140.000 Euro selbst aufkommen“, informiert der engagierte Pfarr-Vorstand. „Wir sind dankbar für die Unterstützung der Marktgemeinde St. Peter/Au, die uns 30.000 Euro zugesagt hat. Und natürlich möchten wir uns herzlich bei der Bevölkerung bedanken.“ Mit zahlreichen Aktionen versucht die Pfarre, Mittel für die Sanierung zu lukrieren. So wurde mehrmals zum Turmfrühstück geladen. Am 2. Juli findet das Pfarrfest statt, dessen Reinerlös ebenfalls für die Kirchensanierung verwendet wird. Nach der Turmsanierung folgt im kommenden Jahr mit der Sanierung des Kirchendachs und der Fassade des Kirchenschiffs Teil zwei des Großprojekts.