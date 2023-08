Größter Kindergarten Amstettens entsteht in Hausmening

„In der Haidmühlstraße in Hausmening entsteht Amstettens größter Kindergarten. Geplant sind sieben Kindergartengruppen und zwei Tagesbetreuungsgruppen“, berichtet Ortsvorsteher Anton Geister.

Der Neubau wird die drei bestehenden Gruppen von Hausmening sowie die Gruppe von Ulmerfeld aufnehmen. Zusätzlich werden drei neue Kindergartengruppen am Standort installiert. Der Kindergarten Neufurth bleibt in seiner jetzigen Form bestehen. Ulmerfeld soll als Kinderbetreuungsstandort erhalten werden. Die Stadt investiert in das neue Gebäude rund sechs Millionen Euro.

Als nächster Schritt wird ein Architektenwettbewerb gestartet, im kommenden Jahr soll die Planung und Ausschreibung erfolgen.

Die Stadt Amstetten wird im Rahmen ihrer Kindergartenoffensive „14+4“ in den nächsten Jahren 14 neue Kindergarten- und vier Tagesbetreuungsgruppen schaffen. „Das Projekt in Hausmening bildet die zweite Ausbaustufe. Unser Ziel ist es, ab 2030 allen Kindern ab zwei Jahren einen Platz zur Verfügung stellen zu können“, gibt Bürgermeister Christian Haberhauer Einblick in den Masterplan.

In Bau ist bereits ein neuer fünfgruppiger Kindergarten in Eggersdorf. Ab dem Kindergartenjahr 2024/25 soll er zur Verfügung stehen. Nach dem Projekt in Hausmening soll das Betreuungsangebot im Ortsteil Mauer erweitert werden. Die letzte Ausbaustufe wird abermals in Amstetten erfolgen. Insgesamt werden bis 2030 rund 17 Millionen Euro investiert.

Durch den Ausbau auf 48 Kindergartengruppen und sechs Tagesbetreuungsgruppen werden mehr als 60 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in allen Bereichen benötigt. Alle, die an einem Job im Kindergartenbereich Interesse haben, können sich bei der Personalabteilung der Stadtgemeinde melden: personal@amstetten.at