Die Teststraße Amstetten ist nach wie vor in Vollbetrieb. Täglich testen hier die Mitarbeiter des Roten Kreuzes die Bevölkerung auf Covid-19. Der Wochenschnitt liegt bei 5 300 Testungen, was umgerechnet rund 900 Tests pro Tag entspricht. An starken Tagen wurde auch schon die Tausendermarke überschritten. Die Zusammenarbeit zwischen Rotem Kreuz, Amstettner Veranstaltungsbetrieben und der Stadtgemeinde funktioniert sehr gut.

„Mit regelmäßigen Tests kann eine Infektion frühzeitig erkannt werden und somit das Ansteckungsrisiko minimiert werden. Da es sich um Momentanaufnahmen handelt empfiehlt das Bundesministerium sich alle drei Tage testen zu lassen. Auch wenn eine Infektion mit einem Coronatest nicht verhindert werden kann, so wird diese doch frühzeitig erkannt. Damit bewahrt man andere vor einer Ansteckung und trägt dazu bei, die Mitmenschen zu schützen“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer.

Teststraße und Impfstraße

Während der Osterzeit legt die Teams an der Teststraße Amstetten keine Pause ein und arbeiten für das Wohl der Allgemeinheit zu den gewohnten Öffnungszeiten.

Am Ostermontag hat dann aber auch die Teststraße geschlossen. Der Betrieb wird mit Dienstag, den 6. April, wieder voll aufgenommen.

Die Impfstraße Amstetten ist ebenfalls trotz der Osterfeiertage in Betrieb. Samstag und Sonntag, 3. und 4. April werden wieder alle angemeldeten, impfwilligen Personen geimpft. Ab Mittwoch, den 31. April, werden ab 10 Uhr Impftermine für alle im Alter von 65 Jahren und darüber freigeschalten. Nach Anmeldung kann man also bereits einen Termin buchen.

Informationen zur Impfung: https://notrufnoe.com/impfung-terminbuchung