Lions-Flohmarkt in Amstetten: Starke Löwen helfen zusammen

Auch heuer gab es wieder einen großen Besucherandrang am 50. Mostviertler Lions-Club-Flohmarkt in der Eishalle Amstetten. Adi Lehner kaufte seiner Tochter Selina einen Motorradhelm. Von links nach rechts: Lukas Schuller, Michael Holzer, Michael Panowitz, Selina, Adi und Caro Lehner. „Es ist jedes Mal ein schönes und familiäres Ereignis“, erwähnen die drei Helfer, die bereits seit 2014 den Lions-Flohmarkt unterstützen. (Von links nach rechts): Julia Bruckner und Lukas Fuchs kauften Spielwaren am Stand der freiwilligen Helferin Birgit Katzengruber und Helfer Jonas Birgl. Clubmeister Christian Dunkl, Präsident Heinz Hackner, Peter Digruber und Past-Präsident Gerhard Sengstschmid mit Layla Hackner, Sanya Reiter und Sarah Heigl (v.l.n.r.) sind begeistert vom Engagement.

