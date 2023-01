Neujahrsempfang in Oed-Oehling: Projektvorschau und Ehrungen

„Das Jahr 2022 wird uns ewig in Erinnerung bleiben, denn es ist das erste Jahr in der Geschichte der Gemeinde, in dem wir mehr als 30 Geburten hatten“, freute sich Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer beim gut besuchten Neujahrsempfang der Gemeinde am Dreikönigstag im Sturmhof in Oed. Natürlich gab sie auch einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten. Ein Schwerpunkt wird auf dem Klimaschutz liegen. Die Gemeinde ist ja ins e5-Programm des Landes eingestiegen und hat sich bis 2030 ehrgeizige Ziele gesetzt. „Noch heuer wollen wir eine 30kWp-Photovoltaik-Anlage am Bauhof in Öhling installieren und wir verhandeln über eine 200kWp-Anlage am Dach der Sportanlage in Oed samt Bürgerbeteiligungsmodell“, sagt die Ortschefin.

Initiativen will die Gemeinde für den Umstieg von Ölheizungen auf erneuerbare Heizformen setzen. „Das ist bei uns aber der schwierigste Bereich, weil wir keine Fernheizwerke haben“, sagt Hinterholzer.

Wichtige Projekte im kommenden Jahr sind auch der Ausbau des Radwegs an der Url mit Anschluss ans Amstettner Radwegenetz sowie der Zubau beim Feuerwehrhaus in Oed. Da soll heuer die Planung erfolgen und eventuell noch im Herbst Baustart sein.

In Oed wird auch die Genossenschaft NBG am Standort des ehemaligen Nefischerhauses mit dem Bau von 20 Wohnungen und drei Doppelhäusern beginnen. Auch ein Kaffeehaus soll dort entstehen.

Wichtig ist für Hinterholzer der Glasfaserausbau: 80 Prozent des Gemeindegebiets sind durch die nöGiG schon erschlossen. Bis Ende 2024 soll Breitband allen Haushalten zur Verfügung stehen. Die Förderungen von Land und Bund sind zugesagt. Dank sprach Hinterholzer allen Gemeinderäten für ihre Arbeit und ihr Engagement aus. Trotz der nahen Landtagswahl kam der Neujahrsempfang ohne Wahlkampftöne aus. Hinterholzer wies lediglich darauf hin, dass ohne Unterstützung des Landes viele Projekte in der Gemeinde nicht möglich gewesen wären, und sie rief die Gäste auf, ihr Wahlrecht wahrzunehmen.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.