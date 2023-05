Wirkstatt in Hausmening feiert ersten Geburtstag

Der unterteilbare Veranstaltungssaal bietet bis zu 400 Personen Platz. Ein zusätzlicher Backstage-Bereich steht zur Verfügung und eine topmoderne Event- und Gastro-Ausstattung ist vorhanden. „Besonders freut mich das positive Feedback der Vereine über ihre neuen Räumlichkeiten“, betont Haberhauer. Von 2.700 Quadratmetern stehen rund 2.000 Quadratmeter zehn Vereinen und Organisationen zur Verfügung.

„Die Vereine hatten sich bereits nach kurzer Zeit sehr gut eingelebt und ihr Zuhause gefunden. Das Wichtigste ist: Die Vereinsmitglieder fühlen sich hier wohl und können ihren Aktivitäten in einem zeitgemäßen Umfeld nachgehen. Das stärkt den gesamten Ortsteil“, erklärt Anton Geister, Ortsvorsteher von Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth: „Der Name Wirkstatt ist hier Programm.“

Haberhauer betont, dass die Vereine Eckpfeiler des Austausches und des Zusammenlebens in der Stadt und allen Ortsteilen seien. „Deshalb ist es so wichtig, in das Vereinswesen und das Ehrenamt zu investieren – insbesondere in die Arbeit mit der Jugend.“

Der Geschäftsführer der AVB Kultur & Freizeit GmbH, Christoph Heigl, dankte allen „Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Einsatz und ihre Flexibilität – gerade in der Phase nach der Eröffnung, als die Wirkstatt Teil der AVB Kultur & Freizeit GmbH wurde. Ein Dankeschön geht aber auch an die Vereine für das gute Miteinander.“

Mehr Informationen zu den Events der AVB Kultur & Freizeit GmbH unter: avb.amstetten.at

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.