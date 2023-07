Amstettner Stadtwerke senken ab September den Strompreis

Im Laufe der letzten Jahre haben die Stadtwerke wichtige Schritte zur Erweiterung ihrer Kapazitäten gesetzt. Neben dem bereits bestehenden Laufwasserkraftwerk wurden konsequent auf Dächern und Freiflächen Photovoltaik-Paneele installiert, mit einer Leistung von 2 MWp, und neue Projekte laufen schon. „Auch heuer werden wir 1 MWp an Photovoltaik-Dachanlagen hinzufügen, unter anderem auf dem Stadtpflegegebäude und dem Hallenbad. Dies ermöglicht es uns, unsere Abhängigkeit von externen Energiequellen weiter zu verringern und die gesunkenen Energiepreise an unsere Endkundinnen und -kunden weiterzugeben“, sagt der zuständige Projektleiter der Stadtwerke, Christoph Sandler. Der Energieversorger will bei künftigen Photovoltaik-Anlagen den Bürgern auch ein Beteiligungsmodell anbieten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, an der Energiewende mitzuwirken.

Andreas Halbmayr, Energiewirtschaftsexperte der Stadtwerke, weist darauf hin, dass der Energiepreis aufgrund der Strompreisbremse des Bundes bis zum 30.06.2024 auf 10 ct./kWh (netto) für den Verbrauch bis 2.900 kWh begrenzt ist. „Dadurch gestaltet sich ein Preisvergleich über verschiedene Portale oft schwierig, daher empfehlen wir den direkten Kontakt zu Ihrem lokalen Energieversorger, um genaue Informationen zu erhalten.“ Wie hoch genau die Senkung des Strompreises ausfallen wird, könne man derzeit pauschal noch nicht sagen, sie soll aber spürbar sein. Die Kunden werden in der kommenden Woche eine entsprechende Mitteilung bekommen.

Um den bestmöglichen Service zu gewährleisten, haben die Stadtwerke Amstetten ihre Öffnungszeiten im Kundencenter angepasst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen von Montag bis Mittwoch von 7 bis 15.30 Uhr (mit Terminvereinbarung bis 17 Uhr), donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 12 Uhr zur Verfügung. Individuelle Beratungsgespräche werden angeboten und alle Fragen rund um die Energieversorgung beantwortet.