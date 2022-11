Benefizveranstaltung in Seitenstetten: Lesen für Nepal

Im Bildungszentrum St. Benedikt findet am Donnerstag, 24. November, ab 18.30 Uhr eine besondere Charity-Veranstaltung statt.

So wird Autor Thomas Eibl aus seinem Buch „Das Familien ABC – Die wichtigsten Grundsätze für mehr Lebensqualität, Erfüllung & Wohlstand in der Familie“ lesen. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden für den Verein „Charity4Nepal“ gesammelt. „Thomas Eibl spendet pro bei der Lesung verkauftem Buch 5 Euro an das Projekt“, erklärt Christian Ebner vom Verein. Ein Ziel von „Charity4Nepal“ ist es, die medizinische Versorgung vor Ort zu verbessern. In Kontakt zum südasiatischen Binnenstaat kam Ebner über Hans Scherpa und dessen Mutter Ang Chuttin, die seit 30 Jahren in der Klinik Donaustadt tätig ist und Spenden für die Ärmsten in Nepal sammelt. „Wir planen die Errichtung eines ‚Medical Centers’, wo neben der Versorgung von Patienten auch eine Ausbildungsstätte für medizinisches Personal entstehen soll“, klärt Ebner auf.

Eine Spendenmöglichkeit für „Charity4Nepal“ besteht auch unter IBAN: AT92 4715 0117 5466 0000

