Guter Zweck Don-Bosco-Jugendheim Amstetten veranstaltet Ostermarkt

Lesezeit: 2 Min TL Thomas Lettner

Don-Bosco-Heim-Leiterin Elisabeth Malicek und Julia Susann Thomas (von rechts) mit Jugendlichen. Foto: Wolfgang Zarl

D as Don-Bosco-Heim lädt am ersten Aprilwochenende in den großen Pfarrsaal der Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu zum ersten Ostermarkt ein. Die Initiative stammt von Elisabeth Malicek, der neuen Leiterin des Jugendzentrums.