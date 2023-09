FF-Übung: Jugendliche wurden aus Schulgebäude „gerettet“

Die Jugendlichen wurden in den Schulhof evakuiert, etliche per Hubsteiger „gerettet“. An der Übung nahmen die Feuerwehren Seitenstetten-Markt, Seitenstetten-Dorf sowie Amstetten teil. Auch Abt Petrus Pilsinger war vor Ort. Einsatzleiter war Abschnittsfeuerwehrkommandant Markus Kammerhofer, der die Bedeutung solcher Übungen betonte.