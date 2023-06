Die Akropolis am Stadtplatz

„Ella, Ella!“, strahlt Intendant und Schauspieler Christian Dolezal beim letzten Feinschliff vor der Premiere nach intensiven Probenwochen: „Wir haben hart gearbeitet und freuen uns darauf, vor Publikum das Regiedebüt von Ruth Brauer-Kvam höchst spannungsvoll abzuliefern“, sagt er.

Stillstand im Ehebett

Der Erwartungsdruck ist groß, immerhin bildet der antike Stoff von Aristophanes' „Lysistrata“ die Vorlage in Zeiten, in denen die Menschen Friedensverhandlungen herbeisehnen, um endlich die Schrecken des Krieges zu beenden. In der griechischen Komödie geht es um Krieg. Die Frauen Athens, das seit 30 Jahren gegen Sparta kämpft, wollen der Gewalt ein Ende setzen. Sie besetzen die Akropolis und sorgen im Haushalt und im Ehebett für Stillstand.

Auf die Frage angesprochen, warum das Stück, knapp zweitausend Jahre nach der Veröffentlichung nichts an Brisanz verloren hat, erläutert Christian Dolezal seine Sichtweise. „Je älter ich werde, desto weniger verstehe ich, dass es Krieg geben muss. Es gibt doch für alle Menschen ausreichend Ressourcen. Und diese frei interpretierte Geschichte hat natürlich durch die Kriegswirren vor unseren Grenzen immens an Bedeutung zugelegt. Diese Inszenierung ist ein Versuch, der Kriegsproblematik ein Stück näher zu kommen. Ist Krieg direkt mit Männlichkeit verbunden? Ist es eine Frage, die nicht zuletzt biologische Ursachen in sich trägt, überschüssige männliche Energie zu kanalisieren. Warum eigentlich müssen Männer immer kämpfen“, führt er aus.

Aristophanes habe sich in seiner Komödie die Frage gestellt, was passiert, wenn sich die Frauen erotisch entziehen. Und nicht nur das gemeinsame Bett wird verweigert, sondern auch das Haus. „Was passiert, wenn Männer ohne Frauen schier wahnsinnig werden?“, bringt es Dolezal auf den Punkt.

Auswege aus dem Dilemma

Weitere Konflikte sind vorprogrammiert. „Ja, wir wollen anhand der komödiantischen Szenen zeigen, wie Männer aus diesem Dilemma herauszukommen. Das Stück „Ella, Ella!“ zeigt auf metaphorische Weise, was zu tun ist, um eine globale Versöhnung zu schaffen. Das Friedensstiftende muss heraus, muss neu gedacht werden“.

Ein geradezu waghalsiges und extrem herausforderndes Unterfangen. Aus der Sicht des Intendanten darf sich das Publikum auf ein choreografisches Kunstwerk freuen, voll Virtuosität, Temperament, Klugheit und Witz, Amüsement und einem überraschenden Finale.