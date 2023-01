581 Geschenkpakete wurden geschnürt

Werbung

Die Weihnachtsausgabe von Lebensmitteln an der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in St. Peter ist alljährlich eine Besondere, versucht das Team Tafel Österreich rund um Teamleiter Josef Kaltenböck doch, den Kunden mit zusätzlichen Waren auch eine besondere Freude zu bereiten. Heuer aber stellte sich die Raiffeisenkasse Haidershofen gleich mit 581 Geschenkpaketen – befüllt mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln – ein, von denen an jeden im jeweiligen Haushalt lebenden Kunden eines verschenkt wurde.

Die Idee für das Projekt stammt von der Bankmitarbeiterin Andrea Trnka, unter dem Motto „Zu Weihnachten kleines Glück verschenken“ wurde die Aktion am Weltspartag gestartet und vorgestellt. Die Mitarbeiter, Bankkunden, auch Nicht-Kunden zwischen Behamberg oder Kleinraming, Vereine sowie Schulen (Volks- und Mittelschule Haidershofen, Volksschulen Vestenthal und Allhartsberg sowie HLW Steyr) beteiligten sich an der großartigen Aktion und lieferten bis 16. Dezember ihre Pakete ab.

Statt der Geschenke an Firmen-Bankkunden wurde zudem ein Betrag von 2.500 Euro übergeben. „Diese erfolgreiche Aktion wurde zum ersten Mal durchgeführt und soll im kommenden Jahr eine Fortführung finden“, verspricht Trnka.

