Ein 84 Jahre alter Fußgänger ist Montagfrüh in Haidershofen (Bezirk Amstetten) an einer Kreuzung vom Pkw eines 63-Jährigen erfasst worden. Der Pensionist hatte Polizeiangaben zufolge die B 42 überqueren wollen, als der Unfall geschah. Der schwerverletzte Einheimische wurde in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum nach Steyr gebracht.

