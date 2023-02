Rosenkavaliere „undercover“

Am Valentinstag (14. Februar) startete die Schülervertretung der HAK/HAS Amstetten erstmalig eine besondere Aktion. Jeder und jede Interessierte konnte seinem Liebsten oder seiner besten Freundin beziehungsweise seinem besten Freund sowie auch den Lehrpersonen seine Liebe, Freundschaft oder Anerkennung in Form einer Rose zeigen. Aus diesem Grund fand bereits am Vortag in den Pausen eine große Bestellaktion statt. Anonyme Nachrichten ebenso wie kurze Liebesbriefe wurden verfasst und am nächsten Tag mit den Blumen von der Schülervertretung in den einzelnen Klassen verteilt.

Eine Flut an insgesamt 280 Rosen

Diese romantische Aktion fand großen Anklang unter den Teenagern. Sage und schreibe 280 Rosen wurden verkauft und an die Lieben ausgeteilt. Vor allem auch die Klassenvorstände wurden an diesem besonderen Tag mit Blumen überhäuft. Den Rekord stellten 27 Rosen für Klassenvorstand David Sonnleitner dar.

Dieser sieht die Aktion einerseits als gelungen an, andererseits spricht er über die Schattenseiten für all jene, die keine Rose bekommen haben und möglicherweise enttäuscht sind. Die Schulgemeinschaft ist sich einig: Die Aktion war ein voller Erfolg. Und diejenigen, die heuer keine Rose bekommenhaben, dürfen sich hoffentlich auf das nächste Jahr freuen.

