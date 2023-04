Maturaball mit Motto „007 – Mission abgeHAKt“

Das Parkett wurde eröffnet mit den angehenden Maturanten und Maturantinnen zu den Filmsongs von James Bond. Bei der Eröffnungsrede begrüßten Schulsprecherin Julia Bruckner und Schulsprecherin-Stellvertreter Florian Brandstetter die Ehrengäste, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Landtagsabgeordneten Anton Kasser, Landtagsabgeordnete Silke Dammerer, Schulqualitätsmanagerin Christine Schmutz, Direktorin Brigitte Bartmann, Bürgermeister Christian Haberhauer und Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder. Sie bedankten sich bei Melanie Mock für die Organisation des Eintanzens, bei Lena Furchtlehner, Laura Skola und Lisa Steinkellner für die Choreographie der Mitternachtseinlage, bei Alexandra Ebner, Gerald Weinmesser und Bernhard Wurzer, die für die Organisation mitverantwortlich waren, und wünschten allen Gästen eine unvergessliche Ballnacht.

Bei der Fotobox konnten sich die Besucher mit verschiedenen Verkleidungen austoben. Bei der Tombola gab es als Hauptpreise ein Elektroauto sowie ein Auto für ein Wochenende zu gewinnen. Getränke gab es an den Bars Skyfall, Golden Eye, No Time to die, Casino Royal, Die another day und Diamonds are forever, organisiert von den 4. Klassen der Handelsakademie. Nebenbei konnten die Besucher das Tanzbein schwingen bei Songs der Band Crazy Teachers. HAK-Absolvent DJ Rassco sorgte im großen Ballsaal für eine ausgelassene Stimmung. Um Mitternacht zeigten die angehenden Absolventen bei der Mitternachtseinlage aus einem Mix aus Party und James Bond, dass der Weg kein leichter, aber die Mission Matura ein erfolgreicher war.

