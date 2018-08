Im Bezirk Amstetten hat sich die Arbeiterkammer heuer in 6.117 Beratungen für die Arbeitnehmer der Region eingesetzt. Das zeigt die aktuelle Halbjahresbilanz.

„Insgesamt hat die Bezirksstelle im ersten Halbjahr 3,51 Millionen Euro für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus der Region erstritten. Das umfasst sowohl die Steuerrückholaktion als auch den Konsumentenschutz. Den größten Brocken macht naturgemäß unsere Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz oder in sozialrechtlichen Fragen aus“, erzählt Bezirksstellenleiter Robert Schuster.

Schwerpunktthema sind heuer Überstunden

Besonders oft haben sich Arbeitnehmer wegen Arbeits- und Überstunden an die Arbeiterkammer gewandt, weil diese ihnen monatelang oder jahrelang nicht ausbezahlt wurden. Laut Erhebungen wird jede fünfte Mehr- oder Überstunde weder bezahlt, noch gibt es dafür Zeitausgleich. Aber auch bei Themen wie der Gesetzesänderung zum 12-Stunden-Tag oder bei der Altersteilzeit gibt es viele Anfragen. „Normalerweise ist es über die Sommerzeit eher ruhig, derzeit gibt es aber einen sehr starken Ansturm auf die Sprechstunden und Beratungen“, so Schuster.

Was Insolvenzen betrifft, war es laut dem Bezirksstellenleiter im ersten Quartal noch etwas ruhiger, aktuell steht der Stand bei 58 Insolvenzen. Vor Kurzem gab es erst einige große Unternehmen im Bezirk, die betroffen waren.

Wenn zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer keine Lösung gefunden werden kann, führt der nächste Schritt oft vor Gericht. „In Amstetten wird viel außergerichtlich erreicht. Wir versuchen, nicht sofort vor Gericht zu gehen“, erklärt Schuster. Somit wurde 113 Mal schriftlich beim Dienstgeber interveniert.

„Normalerweise ist es über die Sommerzeit eher ruhig, derzeit gibt es aber einen sehr starken Ansturm.“AK-Bezirksstellenleiter Robert Schuster über Sprechstunden

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Intervention durch die Arbeiterkammer ist folgender Fall: Ein 54-jähriger Außendienstmitarbeiter aus dem Bezirk war fast fünf Jahre lang im Verkauf beschäftigt. Da dem Dienstgeber Einkommen und Überstundenleistungen zu kostspielig waren, sollte er einer Änderungskündigung zustimmen. Als dieser verweigerte, habe sich dies laut AK-Bezirkststellenleiter Schuster negativ auf seine sozialrechtlichen Ansprüche, wie Arbeitslosengeld, Krankengeld und Alterspension ausgewirkt.

„Als der Dienstgeber dem 54-Jährigen eine zeitwidrige Dienstgeberkündigung zusandte, forderte die Arbeiterkammer erfolgreich eine Kündigungsentschädigung bis Ende September sowie weitere Ansprüche ein. Diese Ansprüche in Höhe von 19.032,70 Euro wurden bereits an ihn überwiesen“, freut sich Schuster über die erfolgreiche Intervention.

Insgesamt haben sich 6.177 Ratsuchende an die Bezirksstelle gewandt. „Das zeigt, wie wichtig wir als Anlaufstelle in allen Lebenslagen sind“, so der Bezirksstellenleiter. Deshalb werden auch immer wieder Veranstaltungen von der Arbeiterkammer organisiert. „Allein bei den Steuersparwochen hatten wir mehr als 1.700 Termine und es konnten rund 1,35 Millionen Euro vom Finanzamt zurückgeholt werden“, bilanziert er.

„Ist eine Verhöhnung der Arbeitnehmer“

Ein großes Problem sieht AK-Niederösterreich-Präsident und ÖGB-NÖ-Vorsitzender Markus Wieser im von der Bundesregierung beschlossenen Gesetz zur 60-Stunden-Woche. Laut diesem kommen hier erhebliche Lohneinbußen auf die Arbeitnehmer zu.

„Dass bei der Ableistung von Mehrstunden von Freiwilligkeit gesprochen wird, hat mit der Realität nichts zu tun und ist eine Verhöhnung der Arbeitnehmer“. Komme ein Beschäftigter dem Wunsch des Arbeitgebers nämlich nicht nach, müsse dieser mit Nachteilen rechnen, was bis zur Kündigung führen kann, meint Wieser.