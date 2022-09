Wettstreit um Beschäftigte in Amstetten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt hat sich umgedreht“, berichtete AK-Bezirksstellenleiter Robert Schuster bei einer Bilanz-Pressekonferenz am Donnerstag der Vorwoche. In Betrieben, wo die Chefs den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu wenig Wertschätzung entgegenbrächten, suchten sich diese einen anderen Job. Die Nachfrage an Arbeitskräften sei im Bezirk groß, zumal praktisch Vollbeschäftigung herrsche. Es gäbe teilweise schon einen Wettkampf der Betriebe um Beschäftigte. „Zum Beispiel habe ich gehört, dass einem Koch 4.000 Euro netto geboten wurden“, berichtet Schuster.

Von den Langzeitarbeitslosen im Bezirk sind etwa ein Drittel wegen körperlicher oder psychischer Probleme nicht vermittelbar – wobei letztere inzwischen deutlich überwiegen. Dass es auch in der Corona-Zeit schwarze Schafe bei den Wirtschaftstreibenden gab, berichtete Schuster auch. „So hat etwa ein Beherbergungsbetrieb für eine Mitarbeiterin, die in Kurzurlaub war, ohne deren Wissen, Urlaubstage eingetragen. Das geht aber natürlich nicht einseitig.“ Der Betrieb musste der Frau 1.500 Euro an Ersatzleistung zahlen.

11.000 Menschen suchten Kontakt

Zu tun hatte die Arbeiterkammer auch im ersten Halbjahr 2022 genug. „Mehr als 11.000 Menschen haben Kontakt mit uns aufgenommen, in 4.350 Fällen kam es zu einer weiterführenden Beratung durch unsere Experten“, berichtet Schuster. Insgesamt hat die AK im ersten Halbjahr für Mitglieder schon 2.067.014 Euro erstritten.

Kammerrat Helmut Novak dankte den Beraterinnen und Beratern für ihren Einsatz. Inhaltlich nahm er die sechste Urlaubswoche ins Visier. „Diese steht zwar Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit automatisch zu, wird aber nicht immer automatisch hergegeben.“ Gerade darauf werde die AK künftig genau schauen.

