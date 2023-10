Amstettner bangt um Angehörige in Israel

Der Angriff der Hamas hat auch die Bewohnerinnen und Bewohner in Tel Aviv aus heiterem Himmel getroffen. „Meine Verwandten haben erzählt, dass plötzlich die Sirenen geheult haben und sie sind sofort in den besonders befestigten Bunkerraum gegangen, mit dem jede Wohnung in ihrem 20-stöckigen Hochhaus ausgestattet ist“, berichtet der Amstettner. Wirkliche Panik hätten sie nicht verspürt, zu präsent seien dafür Terror und Krieg im israelischen Alltagsleben. „Mein Onkel Abraham und seine Familie leben einfach damit, das ist nichts mehr, was sie wirklich schreckt. Geschockt sind sie aber von der Brutalität, mit der die Hamas-Angreifer diesmal vorgegangen sind.“

Das zeigt auch ein „LinkedIn“-Eintrag des 40-jährigen Ido, eines Cousins des Amstettners. Ihn erschüttert besonders das Massaker, das die Terroristen beim Nova-Musikfestival angerichtet haben. 260 Israelis wurden dort ermordet, viele andere als Geiseln genommen. Als einer, der selbst gerne zu Festivals geht, kann Ido sich kaum vorstellen, was die Menschen mitgemacht haben. „One minute you're having the time of your life, and a minute later you running for your life.“ (In der einen Minute hast du die beste Zeit deines Lebens und eine Minute später läufst du um dein Leben). Die Hamas ist für ihn keine Freiheitsbewegung, sondern eine Mörderbande. „They are not fighting for freedom, they are fighting to kill Jews, any Jews.“ (Sie kämpfen nicht für Freiheit, sondern um Juden zu töten, alle Juden.)

Massaker hat auch junge Juden gegen Palästinenser aufgebracht

Seinen Wehrdienst (Frauen müssen zwei Jahre einrücken, Männer 30 Monate) hat Ido längst abgeleistet, doch wenn dieser Konflikt länger andauert, dann könnte ihn durchaus der Einberufungsbefehl ereilen. „Und mit der Verschleppung von Zivilisten haben die Terroristen eine unausgesprochene Grenze überschritten. Dass Soldaten gefangen genommen wurden, gab es öfter, aber bisher keine Zivilisten“, berichtet sein Amstettner Verwandter. Zudem hätte die Hamas mit dem Angriff – und vor allem mit dem Massaker beim Musikfestival – nun auch jene Israelis gegen die Palästinenser aufgebracht, die ihnen nicht grundsätzlich ablehnend gegenübergestanden seien. „Die Jungen haben den Unterschied zwischen der Hamas und der palästinensischen Zivilbevölkerung gesehen und hätten vermutlich sogar einen Palästinenserstaat akzeptiert. Doch jetzt sind die Fronten verhärtet.“ Zudem gäbe es in Israel ohnehin auch viele orthodoxe Hardliner, die gerne mit dem Säbel rasselten.

Dass die palästinensische Zivilbevölkerung unter dem Konflikt ebenfalls leidet, ist für den Amstettner klar. „Allein die Abriegelung des Gaza-Streifens ist sicher eine starke Belastung für sie, zumal eine große Anzahl von ihnen in Israel Gastarbeiter sind und nun nicht zu ihrer Arbeitsstelle können. Und auch die Versorgungslage wird dadurch schwierig.“

Von den Israelis arbeiten derzeit viele im Homeoffice, auch Ido, der in der Computerbranche tätig ist. „Da ist gar nicht so viel Unterschied zur Corona-Pandemie, da war das auch so und technisch sind die Israelis ja sehr gut aufgestellt. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist gesichert, die Geschäfte und auch die Apotheken haben offen“, berichtet der Amstettner.

Schwarzwälder Kuckucksuhren als Hobby

Sein Onkel, ein pensionierter Beamter, widmet sich übrigens auch in diesen schwierigen Zeiten immer wieder seinem liebsten Hobby: Er repariert alte Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald. Juden auf der Flucht haben sie gerne mitgenommen und in der älteren Bevölkerung mit Wurzeln in Deutschland sind sie heute noch sehr beliebt. „Mein Onkel ist viel unterwegs, immer auf der Suche nach Ersatzteilen oder alten Uhren“, erzählt der Amstettner. In Israel besucht hat er seine Verwandten zuletzt im Jahr 2018, aber daran ist auf unabsehbare Zeit nicht zu denken.

Für seinen Onkel ist ohnehin klar: „Der Krieg wird dauern, bis die Hamas nicht mehr existieren.“