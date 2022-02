Hörlezeder zu Neuro-Absiedlung aus Mauer: „Willkür statt Strategie“

„Nicht der richtige Zeitpunkt“

Im Büro von Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf weist man daraufhin, dass man mit der Corona-Pandemie derzeit die größte Gesundheitskrise seit vielen Jahrzehnten zu managen habe, daher sei es sicher nicht der richtige Zeitpunkt, eine Debatte über den Regionalen Strukturplan Gesundheit vom Zaun zu brechen. Die niederösterreichischen Kliniken seien gut aufgestellt und leisteten in der Pandemie hervorragende Arbeit.

„Vorgangsweise immer kritisiert“

Landesgesundheitsrätin Ulrike Königsberger-Ludwig betont, dass für den Regionalen Strukturplan Gesundheit ihr ÖVP-Kollege Martin Eichtinger als NÖGUS-Vorsitzender zuständig ist und für die Krankenanstalten Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Sie ist sicher, dass Vizebürgermeister Hörlezeder das weiß und er müsste seine Kritik daher an diese beiden richten. „Ich fordere, seit dem Beschluss des RSG Teil 1 im Jahr 2018 in den NÖGUS-Sitzungen immer wieder den RSG Teil 2 ein, da es diesbezüglich auch eine unterschriebene Vereinbarung und eine gesetzliche Verpflichtung gibt. Denn fest steht, ohne eine standortgerechte Planung haben weder die Mitarbeiter noch die Bevölkerung Sicherheit darüber, wie sich die Krankenanstaltenlandschaft in Niederösterreich entwickeln wird. Und so passiert es leider immer wieder, dass Beschäftigte vor vollendete Tatsachen gestellt werden, wie wir das in Mauer erlebt haben“, sagt die SPÖ-Politikerin.

Sie habe die Vorgangsweise stets kritisiert, weil es nicht in Ordnung sei, wenn Mitarbeiter aus der Zeitung erfahren, dass ihre Arbeitsplätze möglicherweise gefährdet sind.

Königsberger-Ludwig fordert von der ÖVP daher erneut den zweiten Teil des RSG ein. „Natürlich wird man, wenn man die Pläne für alle Häuser offen kommuniziert, auch Diskussionen haben, aber die Bevölkerung und die Mitarbeiter haben ein Recht darauf. Es geht schließlich um die Versorgungssicherheit in den Regionen.“