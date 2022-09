SPÖ Amstetten fordert drei zusätzliche Stadtpolizisten

Werbung Schule & Beruf Messe Anzeige Ein Wochenende für deine Zukunft!

Die SPÖ hat in einer Presseaussendung Alarm geschlagen, dass es vor allem im Bereich des Bahnhofs und auch im Graben vermehrt zu gewalttätigen Angriffen auf Passanten komme, mit Verletzungsfolgen, die sogar Krankenhausaufenthalte nötig machten. Stadtrat Bernhard Wagner brachte das Thema auch im Gemeinderat zur Sprache und forderte im Personalplan 2023 eine Aufstockung der Planstellen der Stadtpolizei um drei zusätzliche Beamte. „Dadurch soll für das bestehende Team die Möglichkeit für Nacht- und Wochenenddienste geschaffen werden.“ Zudem regte Wagner Gespräche mit dem Bezirkspolizeikommando und der Polizeiinspektion unter Einbeziehung aller Fraktionen an, um eine Lösung für die Sicherheitsprobleme zu finden.“

Applaus gab es dafür vonseiten der FPÖ. „Wir haben das ja schon im Gemeinderatswahlkampf 2022 gefordert – nämlich eine Erhöhung der Polizeipräsenz und ein neues Wachzimmer am Bahnhof. Damals hat die SPÖ das abgelehnt. Es freut mich, dass ihr euch jetzt in unsere Richtung bewegt“, erklärte Gemeinderat Harald Wiesauer.

Bei der ÖVP stieß die SPÖ mit ihrer Presseaussendung auf wenig Verständnis. Sicherheitsgemeinderat Christoph Zechmeister, ortete sogar eine „Verhöhnung der Polizei“, deren Einsatz und Arbeit verunglimpft werde. Er wies daraufhin, dass erst kürzlich die Zahl der nächtlichen Polizeistreifen erhöht worden sei.

ÖVP-Sicherheitsgemeinderat Christoph Zechmeister ortete in der Presseaussendung der SPÖ "eine Verhöhnung der Polizei." Foto: Knapp

Wagner konnte Zechmeisters Vorwürfe nicht nachvollziehen. „Ich habe zu keinem Zeitpunkt, weder als Stadtrat noch als Polizeibeamter, die Arbeit der Stadtpolizei oder der Bundespolizei in irgendeiner Art und Weise kritisiert. Ich weiß, wie stark die Beamten belastet sind und dass der Job immer härter wird. Das einzige, was ich gesagt habe, ist, dass es Sicherheitsprobleme in der Stadt gibt und wir miteinander Gespräche führen sollten, wie wir sie lösen können. Aber wir, als größte Oppositionspartei, werden wieder nicht eingebunden und nicht informiert.“

Harte Kritik an der SPÖ kam von Mauers Ortsvorsteher Manuel Scherscher (ÖVP), beruflich stellvertretender Direktor des Bundeskriminalamts. Er warf Wagner und seinen Kollegen „Populismus und Zickzackkurs“ vor. „Aber gerade in der Sicherheitspolitik muss man besonnen und ruhig arbeiten. Daher haben wir schon 2020 einen Prozess mit dem Kuratorium für eine sicheres Österreich gestartet und unter Einbindung der Politik und aller relevanten Stakeholder einen Maßnahmenkatalog für Amstetten erarbeitet, den wir auch im Gemeinderat beschlossen haben.“

Mit Aussendungen wie jener der SPÖ, in der auch nur die halbe Wahrheit gesagt werde, könne man Dinge auslösen, die gesellschaftlich sehr gefährlich seien, warnte Scherscher. „Das kann eine Ausländerdiskussion ins Rollen bringen, die wir alle nicht wollen, denn jeder, der die Vorfälle hinterfragt, weiß, dass gewisse Bevölkerungsgruppen an den Umtrieben schuld sind.“

Scherscher betonte zugleich, dass schon Maßnahmen getroffen worden seien, um die Sicherheit der Bevölkerung überall in der Stadt zu garantieren. „Es hat bereits eine Schwerpunktkontrolle stattgefunden und es wurde und wird mit Gastro-Betreibern gesprochen, die helfen können, das Problem in den Griff zu bekommen.“ Diese könnten zum Beispiel die Türsteher vor ihren Lokalen in die Pflicht nehmen, auch einzuschreiten, wenn es vor einem Nachbarlokal zu einer Auseinandersetzung komme. „Wir müssen zudem die Video-Überwachung ausweiten und wenn das alles nichts hilft, dann müssen wir uns die Einführung einer Sperrzeitregelung für die Nachtgastronomie überlegen. Wo es nichts zu trinken gibt, da wird auch nicht gerauft.“

SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler wies in seiner Stellungnahme den Vorwurf zurück, dass seine Partei mit ihrer Aussendung nur unnötig Öl ins Feuer gieße. „Es sind Menschen zu uns gekommen, die gesagt haben, wir haben ein Problem, wir fühlen uns nicht mehr sicher. Und was wäre besser geeignet, als so ein Thema, das uns allen wichtig ist, öffentlich im Gemeinderat zu diskutieren. Zudem haben die letzten beiden Jahre gezeigt, dass Anliegen, die wir in den Ausschüssen einbringen, gleich dort erschlagen werden.

Riegler kritisierte auch, dass er zu keinem, der regelmäßig stattfindenden, Sicherheitsjourfix eingeladen worden sei.

Bürgermeister Christian Haberhauer erklärte das damit, dass diese auf Verwaltungsebene angesiedelt seien. Auf politischer Ebene gäbe es aber Sicherheitsstammtische, an denen die SPÖ natürlich teilnehme könne. Bezüglich der aufgeworfenen Sicherheitsprobleme werde man „hinschauen und handeln“, versicherte der Stadtchef.

Für Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder von den Grünen ist für die Sicherheit in der Stadt in erste Linie die Bundespolizei zuständig. „Ich unterstütze zwar, dass wir auch eine gemeindeinternen Wachkörper haben bin auch dafür, dass ein zusätzlicher Polizist aufgenommen wird, aber ich warne davor gleich drei Personen einzustellen.“ Zuerst müsse man die Probleme genau analysieren und dann überlegen, was man dagegen tun könne.

Unterstützung fand der Antrag der SPÖ, die Stadtpolizei um drei Personen aufzustocken und dass es gemeinsame Gespräche aller Fraktionen mit Stadt- und Bundespolizei geben soll, nur bei der FPÖ. ÖVP, Grüne und Gemeinderat Hager (ehemals NEOS) lehnten ihn ab.

