Amstettens Grün-Vize Dominic Hörlezeder attackiert die SPÖ

„Es ist Fakt, dass vonseiten der SPÖ auf Social Media Unwahrheiten verbreitet werden und das lässt sich auch belegen“, sagt Hörlezeder. So habe etwa Vizebürgermeister Gerhard Riegler bei einem Posting zum Jakobsbrunnenweg behauptet, er hätte von den Plänen, diesen zum Teil des Ybbstalradweges zu machen, aus der Zeitung erfahren. „Tatsache ist aber, dass ich ihn am Vortag angerufen und darauf aufmerksam gemacht habe, dass es für die geplanten Arbeiten einen einstimmigen Beschluss aus dem Dezember 2022 gibt. Das hat ihn aber nicht von seinem Posting abgehalten.“ Es sei erschütternd, wie eine angeblich staatstragende Partei Politik mache und teilweise Dinge in so ein Licht rücke, dass damit in der Bevölkerung Ängste geschürt würden.

Überhaupt, so befindet der Grünpolitiker, sei die Amstettner SPÖ seit 2020 im Dauerwahlkampf und trage mit ihrem Verhalten dazu bei, dass die Menschen den Politikern nichts mehr glauben wollten. „Ich habe bezüglich Jakobsbrunnenweg etliche anonyme Anrufe bekommen. Die Leute schimpfen, sind aber nicht bereit, Argumenten zuzuhören. Das Niveau ist unterirdisch und die SPÖ schürt das und spielt damit.“ Die Sozialdemokraten redeten zwar von Zusammenarbeit, aber wenn man ihnen die Hand reiche und fraktionelle Gespräche zu prekären Themen mache, dann würden diese 1:1 marketingtechnisch politisch verwertet. „Aktuell ist daher eine Zusammenarbeit inhaltlich kaum möglich“, sagt Hörlezeder.

SPÖ weist Vorwürfe zurück: „Alles andere als anständig“

Die SPÖ reagiert wenig überraschend scharf auf Hörlezeders Aussagen. „Ich finde es schade und ärgerlich, dass er persönlich wird und versucht, alle zu diskreditieren, die sich aktuell für berechtigte Anliegen einsetzen. Das ist nicht der Stil, in dem wir uns politisch begegnen sollten. Für uns stehen immer die Inhalte und die Interessen der Menschen im Mittelpunkt. Deswegen haben wir ausdrücklich klargestellt, dass es zu keinen Rodungen auf der Oiden kommen darf. Außerdem soll der Jakobsbrunnenweg weiterhin ein Spazierweg bleiben und die Naturidylle erhalten werden. Naturschutz muss immer wichtiger sein als mögliche Profite“, sagt Vizebürgermeister Gerhard Riegler. Er lade die Grünen ein, statt „persönliche Untergriffe bei Pressekonferenzen zu verlautbaren“, gemeinsam für bessere Lösungen für das WSZ und den Ybbstalradweg zu arbeiten.

SPÖ-Klubsprecher Helfried Blutsch wundert sich, „dass ausgerechnet jemand von den Grünen ausrückt und den Menschen erklärt, dass er gemeinsam mit der ÖVP einen Wald roden will und dies doch gar nicht so schlimm sei.“ Die Grünen hätten sich auch beim Jakobsbrunnenweg nicht ausgezeichnet. „Auch viele (ehemalige) Grüne sind auf uns zugekommen und haben uns bestärkt, uns gegen die Projekte auszusprechen“, sagt Blutsch. Dass Hörlezeder Riegler attackiere, haben den Grund wohl darin, „weil es aus Sicht der Grünen und der ÖVP offensichtlich nicht sein darf, dass jemand anderes in der Bevölkerung so gut ankommt. Das ist alles andere als anständig. Besonders die Grünen sollten sich eigentlich auf die Seite der Menschen und der Natur stellen.“