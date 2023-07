Für Frieden und Freiheit

Imposant war schon der Einzug der Kameradschaftsbund-Ortsverbände des Hauptbezirkes zu den Klängen der Musikkapelle vom Feuerwehrhaus an den Ehrengästen vorbei ins Festzelt, wo Vizepräsident Augustin Hüdl schon in seinen Begrüßungsworten die Tätigkeiten des ÖKB als nützlich für die Friedensarbeit und das Gemeinwohl hervorhob. Unmittelbarer Anlass dieses Bezirkstreffens am 2. Juli waren freilich das 1200-jährige Bestehen der Pfarre Wolfsbach sowie die Gründung des Militär-Veteranenvereins in Wolfsbach vor 120 Jahren. Bürgermeister Josef Unterberger betonte in seinem Grußwort die Bedeutung von Kameradschaft, Heimatverbundenheit, Völkerverständigung und Nächstenliebe. Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger lobte Wolfsbach für die gelebte Dorfgemeinschaft unter Einbindung der vielen Vereine; erst dieser Umstand mache die eigentliche Qualität des Zusammenlebens aus; und er ergänzte: „Das Hochhalten der Werte sowie die Pflege der Tradition sind unverzichtbar, gerade die ÖKB-Ortsverbände bilden die Basis dafür und sichern diese Kontinuität; ihr fordert nicht, ihr tut etwas für den Staat, indem ihr soziales Engagement beweist!“ Pater Sebaldus Mair – Mitglied im Ortsverband Wolfsbach – zelebrierte gemeinsam mit Pater Benedikt Resch den Festgottesdienst und verwies auf die Fahnen, auf denen zumeist geschrieben steht: „Mit Gott für das Vaterland!“ Es gelte in solch einer Gemeinschaft Gott in den Mittelpunkt zu stellen und sich stets für den Frieden einzusetzen: „Kugeln, die ansonsten verletzen oder sogar Leben vernichten, werden im Rosenkranz zu Perlen!“

Werte des Abendlandes bewahren

Nach dem Segnen der Fahnen hob Vizepräsident Augustin Hödl im Besonderen den christlichen Glauben als Fundament für all das Wirken des ÖKB hervor: „Wir sind eine Wertegemeinschaft, die auf sozialen und humanitären Grundsätzen aufbauend in Not geratene Menschen, aber auch gemeinnützige Anliegen unterstützt.“ Auch die Pflege der Soldatengräber oder Kriegerdenkmäler sei überaus bedeutsam, denn Gedenken und Erinnerung seinen Friedensarbeit. „Wir wollen Frieden und Freiheit einmahnen, derzeit wird ja in Europa leider nur von Waffen geredet, nicht aber von Friedensverhandlungen!“ Aus der Geschichte habe man freilich zu wenig gelernt, daher hat der ÖKB auch in Zukunft eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe für die Völkerverständigung zu leisten, heiße es doch: „Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen!“ Als Obmann des Ortsverbandes Wolfsbach dankte Josef Donner für das Kommen und auch allen, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben. Mit dem Frühschoppen fand das schöne Fest seinen Ausklang.