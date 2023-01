Positive Jahresbilanz des Tierschutzvereines Bezirk Amstetten

Die Jahreshauptversammlung des Tierschutzvereines Bezirk Amstetten fand im Gasthaus Sengstbratl in Wallsee statt. Die Tierschützer hatten im Jahr 2022 alle Hände voll zu tun. Insgesamt konnten (mit Stand November 2022) 245 Tiere vom Tierschutzverein versorgt werden. 126 Katzen und 27 Hunde wurden gerettet. Siebenschläferbabys, Eichkätzchen, eine Ziege, ein Rehkitz und ein Schwan zählten mit vielen weiteren Tieren zu den glücklichen, geretteten Lebewesen.

Neben der medizinischen Versorgung, der Versorgung mit Futter und der Flaschenaufzucht ist die Vermittlung der Tiere eine der Hauptaufgaben des Tierschutzvereines. Christine Hausleitner, Obmannstellvertreterin des Tierschutzvereins, hat bereits über 50 Rehkitze in ihrem Garten großgezogen.

Einen wichtigen Appell richtet sie an alle, die Katzen haben, und zwar, diese sterilisieren beziehungsweise kastrieren zu lassen. Denn viele Katzenbabys sind ungewollt und landen dann auf der Straße, sind verletzt und verwahrlost. Sie müssen in der Tierarztpraxis von Cornelia und Konrad Hehenberger erstversorgt werden und landen dann bei Ernst und Christine Hausleitner. „Aufgrund der enormen Teuerungen von Tierfutter haben wir in den letzten Jahren immer mehr Fälle von Personen, die sich ihre Haustiere einfach nicht mehr leisten können. Diese wollen ihre geliebten Tiere nicht hergeben müssen. Der Tierschutzverein hilft auch diesen Personen mit Futterspenden. Somit sind wir sehr auf die Spenden der Tierliebhaber und Tierliebhaberinnen angewiesen“, betont Hausleitner.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.