Verheerende Auswirkungen hatte ein defekter Panzerschlauch beim Waschbecken im ersten Stock der Neuen Mittelschule Hausmening. Dieser sorgte für einen Wasserschaden, der nicht nur im ersten Stock, sondern auch im Erdgeschoß und im Keller zu großen Schäden führte.

Das Wasser floss durch den Gang und über das Stiegenhaus und teilweise auch durch die Decke hindurch. Das Unglück ereignete sich Mitte Juli, die Sanierungsarbeiten werden sich noch bis September ziehen. „Am Freitag, 13. Juli, gab es bei der erfolgten Grundreinigung noch keine Anzeichen dafür. Über das Wochenende breitete sich das Wasser aus, am Montag erhielten wir dann die Meldung, dass Wasser aus der Schule tritt“, berichtet Hermann Gruber, Leiter der Schulverwaltung Amstetten.

Man habe sofort alles in die Wege geleitet, nass gesaugt und Trockengeräte – teilweise waren davon 16 im Einsatz – organsiert. „Schulwart Peter Brunhofer hat die Behälter der Trockengeräte mehrmals täglich ausgeleert und so dafür gesorgt, dass die Feuchtigkeit möglichst rasch aus dem Gebäude gebracht werden konnte“, so Gruber. Noch heute würde man hin und wieder auf neue Schäden stoßen. Insgesamt dürfte es zu Gesamtschäden in Höhe von 130.000 Euro kommen.

Keine verlängerten Ferien für die Schüler

Bis zum Schulbeginn werden die Arbeiten weiter auf Hochtouren laufen. Zahlreiche Böden müssen neu verlegt werden, auch Maler- und Tischlerarbeiten stehen noch auf dem Programm. Ein regulärer Schulbetrieb soll allerdings ab Anfang September wieder möglich sein, eine Suche nach anderen Behelfsmöglichkeiten ist nicht notwendig. „Der Schulstart wird wie in den letzten Jahren ganz normal über die Bühne gehen“, erklärt Direktorin Angelika Riegler, die sich zugleich besonders bei Schulwart Peter Brunhofer für seinen Einsatz bedankt.

„Er war immer da und hat sehr viel Einsatzbereitschaft gezeigt, daher vielen Dank. Generell haben alle sehr gut Hand in Hand gearbeitet. In so einem Fall heißt es eben zusammenhelfen.“ Schulausschuss-Obmann Ewald Übellacker betonte: „Danke an Schulwart Peter Brunhofer, Direktorin Angelika Riegler und Hermann Gruber für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit.“